La UCI en el apagón: «Si no fuera por la coordinación, habría muerto gente»

El Hospital Universitario de Jaén fue uno de los puntos neurálgicos durante el apagón del lunes, 28 de abril. Ahí la electricidad es la diferencia ... entre salvar o no una vida, y perderla implicaba poner en riesgo a los pacientes. Manuel Ruiz Bailén, jefe de sección de cuidados intensivos del hospital es especialista en medicina intensiva, dedicado a las patologías cardiológicas, recuerda cómo hubo una oscilación de la luz y, después, parecía normal «pero no lo era».

La activación del grupo electrógeno, el generador encargado de suministrar electricidad al edificio en caso de apagón, facilitó la labor e hizo posible que se continuara sin problemas. Ruiz destaca que fue vital, aunque también el trabajo en equipo fue «muy importante». Recordaba los tiempos de pandemia, con la Covid llamando a la puerta y afectando tan gravemente física y mentalmente a la ciudadanía. Entonces el «hacer piña» marcó la diferencia, y también lo hizo el lunes.

Ampliar Manuel Ruiz. E. L.

«Si no hubiera sido por la coordinación, habría sido un caos y hubiera muerto gente», manifiesta Ruiz. La gente terminaba su turno y se quedaba, él mismo, a pesar de haber estado toda la mañana, continuó por la tarde y se marchó con la sensación de no haber terminado, además del miedo que también se respiraba en el exterior. No se sabía cuánto duraría ni cómo afectaría, la incertidumbre «era máxima», por lo que volver a casa, con su mujer e hija, también afectaba.

«Afortunadamente en el hospital todo salió bien», destaca. «La dirección se portó muy bien, estuvimos todos a una con la gerencia, incluso cuando nos quedamos sin móviles», indica, y es que hubo ratos en que el teléfono se convertía en un adorno más, tocaba volver al papel y boli, a dejar notas con dónde iba cada uno o a comunicarlo verbalmente hasta que llegara a su destinatario. Normalmente los pacientes son bajados a la UCI para ponerles los catéteres, pero el personal sanitario, voluntariamente, subía a planta a atenderlos, evitando usar ascensores.

«Solo cuando vimos que había regresado la luz empezamos a respirar», afirma. Los medicamentos en neveras, material esencial que debe ser bien protegido, por suerte todo se mantuvo sin ningún incidente. «No faltó luz en ningún momento, el material se salvó y todo fue francamente bien, para lo que podría haber sido», comenta. Destaca la labor de los compañeros, la coordinación y cómo no se hizo de menos a nadie, que se «empujó» entre todos para que el sistema sanitario continuara en funcionamiento y ningún paciente quedara desatendido. «Descubrimos que el equipo humano del hospital funciona, y al final es lo que más importa», concluye.