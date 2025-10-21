Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de Baeza. A. C.

Úbeda y Baeza volverán a tener espacio propio en Fitur

El consejero Arturo Bernal anuncia que repetirán la fórmula del estand de ciudades Patrimonio de la Humanidad

A. Cubillo

Jaén

Martes, 21 de octubre 2025, 18:22

Comenta

Úbeda y Baeza volverán a tener espacio propio en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid como ciudades Patrimonio de la Humanidad. El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, lo anunció así en la presentación de Tierra Adentro: «Este año vamos a repetir con ese estand propio nuevamente de ciudades Patrimonio donde toda España y todo el mundo van a tener la posiblidad de contemplar, de admirar o, por lo menos, de dejarse embriagar en primera instancia, ya vendrán después a visitarla, por esa propuesta cultural y turística que es Úbeda y Baeza».

Las tres ciudades Patrimonio de la Humanidad de Andalucía, Úbeda, Baeza y Córdoba, ya contaron con un espacio propio en el pabellón de la comunidad en la edición de 2025 de Fitur.

Bernal incidió en que fueron «los primeros» que apostaron por Úbeda y Baeza en este sentido: «Era una cuestión de justicia y de derecho reconocer esa posición que no muchas ciudades tienen en España», dijo el consejero, quien tildó de «especial y mágico» el ecosistema que conforman ambos enclaves jienenses.

El consejero también detalló que la provincia de Jaén recibió más de 425.000 visitantes en el segundo trimestre de 2025, con un viajero cuyo gasto supera los 90 euros por día y que puntúa su viaje con un 9,4 sobre diez, la nota más alta de Andalucía.

