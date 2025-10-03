Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. IDEAL
Polémica cambio aeropuerto

TurJaén muestra su «más enérgica repulsa« a la posibilidad de eliminar Jaén del aeropuerto

Los empresarios turísticos instan a las administraciones «a colaborar para mejorar la situación de la provincia y no condenarla a un mayor aislamiento»

Manuela Millán

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:04

Comenta

Preocupados por lo que pueda pasar con el futuro del aeropuerto y su relación con la provincia. Desde TurJaén (asociación de empresas de alojamientos, camping, servicios turísticos y culturales, turismo activo y ocio de la provincia de Jaén) muestran su «preocupación» ante las declaraciones del presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, en las que se abre la puerta a que se elimine la denominación de Jaén en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén.

MÁS INFORMACIÓN

De esta forma, TurJaén muestra su «más enérgica repulsa a esta situación», lanzando un llamamiento a las distintas administraciones públicas, para que «lleven a cabo las actuaciones necesarias que no solo solucionen esta falta de sensibilización por parte de la Diputación Provincial de Granada, sino que se exija de forma definitiva la mejora en las comunicaciones que esta provincia necesita para dejar de hundir aún más esta tierra en el más absoluto aislamiento».

Desde la asociación recuerdan que esta denominación existe desde el año 2006, como una alternativa a la carencia por parte de la provincia jienense de un aeropuerto propio. «La inclusión de la denominación de Jaén supone un mejor posicionamiento turístico de la provincia, ya que implica la localización de ésta en los mapas aeroportuarios, lo cual supone un complemento a la promoción y puede despertar el interés por potenciales turistas», señalan.

Por ello, desde TurJaén «llevan años reivindicando mejores comunicaciones para la provincia, y ésta es una muestra más de la dejadez que siente el sector, ante actuaciones que cada vez dificultan más la llegada de turistas a nuestra tierra».

Publicidad

Top 50
  1. 1 «El Ministerio de Transporte no tiene ninguna vocación de hacer cambios en el aeropuerto Granada-Jaén»
  2. 2 Diputación de Jaén defiende su colaboración y apuesta por el aeropuerto
  3. 3 La familia de Antonio Campos: «El detenido no tiene vinculación con Antonio ni nosotros»
  4. 4

    Alcaraz: Â«Tenemos una oportunidad de oro para ganar en casa ahoraÂ»
  5. 5 Guía clave de la procesión Magna de Jaén: recorrido y horarios
  6. 6 El Abuelo será el último en llegar a la calle Virgen de la Cabeza para la Magna
  7. 7 Motril derriba los módulos de Playa de Poniente
  8. 8 Vox exige un mayor control de los contratos menores en el Ayuntamiento
  9. 9 Endesa refuerza el suministro eléctrico de Andújar
  10. 10

    Cuatro lugares clave para ver la procesión Magna de Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal TurJaén muestra su «más enérgica repulsa« a la posibilidad de eliminar Jaén del aeropuerto

TurJaén muestra su «más enérgica repulsa« a la posibilidad de eliminar Jaén del aeropuerto