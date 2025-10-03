TurJaén muestra su «más enérgica repulsa« a la posibilidad de eliminar Jaén del aeropuerto

Manuela Millán Viernes, 3 de octubre 2025, 20:04 | Actualizado 20:17h. Comenta Compartir

Preocupados por lo que pueda pasar con el futuro del aeropuerto y su relación con la provincia. Desde TurJaén (asociación de empresas de alojamientos, camping, servicios turísticos y culturales, turismo activo y ocio de la provincia de Jaén) muestran su «preocupación» ante las declaraciones del presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, en las que se abre la puerta a que se elimine la denominación de Jaén en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén.

De esta forma, TurJaén muestra su «más enérgica repulsa a esta situación», lanzando un llamamiento a las distintas administraciones públicas, para que «lleven a cabo las actuaciones necesarias que no solo solucionen esta falta de sensibilización por parte de la Diputación Provincial de Granada, sino que se exija de forma definitiva la mejora en las comunicaciones que esta provincia necesita para dejar de hundir aún más esta tierra en el más absoluto aislamiento».

Desde la asociación recuerdan que esta denominación existe desde el año 2006, como una alternativa a la carencia por parte de la provincia jienense de un aeropuerto propio. «La inclusión de la denominación de Jaén supone un mejor posicionamiento turístico de la provincia, ya que implica la localización de ésta en los mapas aeroportuarios, lo cual supone un complemento a la promoción y puede despertar el interés por potenciales turistas», señalan.

Por ello, desde TurJaén «llevan años reivindicando mejores comunicaciones para la provincia, y ésta es una muestra más de la dejadez que siente el sector, ante actuaciones que cada vez dificultan más la llegada de turistas a nuestra tierra».