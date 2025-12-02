Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

taller práctico en gestión de la reputación 'on line' en Úbeda. Dipu Jaén

Los turistas opinan en Internet sobre Jaén: «Sobresaliente» en la oferta oleoturística

Se han analizado más de 200 recursos turísticos gracias al 'big data' en forma de más de 64.000 opiniones en la red

E. López

Jaén

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:27

La Diputación de Jaén ha presentado este martes los resultados de un detallado estudio sobre la experiencia oleoturística de los visitantes a la provincia de ... Jaén donde destaca el índice de reputación online que se sitúa en un 9,03 sobre un máximo de 10 puntos.

