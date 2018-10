Un turismo de interior «formidable» reclama mejores comunicaciones Autoridades y responsables de los 43 alojamientos de la provincia con más de cuarenta años, homenajeados ayer en la XVII Feria Tierra Adentro. / LIÉBANA La Diputación distingue a 43 establecimientos hoteleros con más de 40 años y destaca su relevancia económica para la provincia JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Lunes, 29 octubre 2018, 00:17

En el ambiente festivo propio de una feria, Tierra Adentro, con el salón de actos de Ifeja lleno de hoteleros para ser homenajeados ante sus familiares y compañeros de profesión, y con el telón de fondo del auge sostenido del turismo tras los años malos de la Gran Recesión, la presidenta andaluza, Susana Díaz, habló ayer de un año «formidable» para el turismo de interior; el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, aseveró que Jaén ya no es tierra solo de paso, y el portavoz de los hoteleros, Pedro Antonio García, confirmó que el sector es «importante y necesario» para la economía provincial, pero sin olvidar que todavía queda mucho que mejorar en comunicaciones.

«En una provincia que no tiene la infraestructura de comunicación del resto de provincias de Andalucía, cuesta mucho trabajo que los cliente lleguen», afirmó ante la panoplia de autoridades que le escuchaban, y de hoteleros homenajeados.

Homenaje

El acto central de ayer, jornada de clausura de la XVII Feria del Turismo de Interior de Andalucía, fue organizado por la Diputación de Jaén y consistió en homenajear a los responsables de 43 establecimientos hoteleros de una provincia no tan turística como otras, pero en auge, y que han logrado mantenerse durante más de cuatro décadas (periodo elegido al hilo de los 40 años de ayuntamientos y diputaciones democráticas, que se cumplirán en 2019), auténticos «héroes y heroínas para el portavoz de los hoteleros, empresarios imprescindibles para el presidente de la Diputación.

«Sin vosotros, el turismo no tendría sentido; las administraciones no tenemos hoteles ni restaurantes, por lo que tenemos que ir de la mano a la hora de promocionar territorios y vamos a seguir haciéndolo, porque hablar de turismo en la provincia no es hablar de economía ficción, sino de una agradable realidad que suma a nuestra economía y al empleo», declaró Reyes.

Un homenaje con el que se quiso reconocer la trayectoria de estos «pioneros». «Dijisteis hace 40 años que Jaén no era una provincia de paso. Una provincia que ahora ha conseguido, gracias al esfuerzo que habéis hecho, convertirse en una provincia de destino», dijo.

«Los datos turísticos que estamos conociendo - añadió el presidente de la Diputación Provincial - confirman que estamos en datos similares al momento anterior a la crisis económica y que este año estaremos muy próximos al millón de pernoctaciones y a casi dos pernoctaciones de media». Algo para lo que «es fundamental» el esfuerzo realizado por los empresarios, subrayó Reyes, quien destacó la «buena valoración» que hacen los turistas de la provincia. «Pero de forma especial del trato casi familiar que les dais en vuestros establecimientos», apostilló.

Fórmula de éxito

Dicho lo cual, el presidente de la Diputación apostó por «continuar trabajando conjuntamente desde las distintas administraciones y del sector turístico, para poner en valor nuevos productos, continuar en la senda de crecimiento y hacer frente a la competencia del mercado».

En este sentido, garantizó que des de la administración que preside «no se va a bajar la guardia», pero que esta labor no se podría hacer «si no es de la mano de la Junta de Andalucía, ni se podría ir a eventos como World Travel Market o la ITB de Berlín, ni realizar campañas de promoción como la del oleoturismo», quiso poner de relieve.

Por su parte, el director del Hotel Europa, Pedro Antonio García, puso el acento, en nombre de los homenajeados, en el esfuerzo hecho por los establecimientos jienenses, que durante estos 40 años «han seguido trabajando con esfuerzo e ilusión». «Casi todos sois de segunda generación y hasta de tercera. Gracias por seguir y mantener el sueño de nuestros padres y fundadores de estas pequeñas empresas; con sus luces y sus sombras, con el viento a favor y con el viento en contra», dijo. «Somos un cuerpo especial», añadió en referencia a que los establecimientos están abiertos «las 24 horas, los 365 días del año», y que trabajan más cuando el resto de la población está de vacaciones o de ocio. «Somos muy importantes y necesarios para esta provincia y somos lo que somos gracias a los que están hoy aquí», proclamó, incluyendo a las distintas administraciones públicas, a las que agradeció la colaboración y el ir juntos de la mano, con mención especial para el diputado de provincial de Promoción y Turismo, Manuel Fernández.

En el acto también estuvieron el consejero de Turismo de la Junta, Francisco Javier Fernández; el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López; la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño; la delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo; la vicepresidenta primera de la Diputación, Pilar Parra, o la delegada de Cultura, Pilar Salazar.

Acabó la Fe

Finalizó Tierra Adentro 2018 -hoy hará balance-, que ha incorporado como evento anual el Encuentro de Comercialización de Turismo de Interior, Rural y de Naturaleza de Andalucía, con 165 operadores (73 compradores nacionales e internacionales y 92 representantes de la oferta andaluza), y que ha incluido la promoción de la Andalucía Bike Race, el área gastronómica o el espacio de actividades (rocódromo, circuito ciclista y carpa para astronomía).