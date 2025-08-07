Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de visitantes en la Catedral de Jaén. IDEAL

El turismo se estanca en Jaén en el segundo trimestre y no supera los 425.000 visitantes

En una época clave los viajeros apenas crecen un 0,8% respecto a 2024, aunque sigue siendo el destino mejor valorado en Andalucía

Jesús Jiménez

Jaén

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:57

Pinchazo del turismo en Jaén durante este segundo trimestre de 2025. A pesar de ser la temporada propicia para el sector en la provincia gracias ... a una climatología más moderada que fomenta las visitas al interior, la realidad es que los meses de abril, mayo y junio no han sido tan buenos como se esperaban: el número de viajeros solo ha aumentado un 0,8% hasta superar los 425.000 (425.739).

