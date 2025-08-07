El turismo se estanca en Jaén en el segundo trimestre y no supera los 425.000 visitantes

Pinchazo del turismo en Jaén durante este segundo trimestre de 2025. A pesar de ser la temporada propicia para el sector en la provincia gracias ... a una climatología más moderada que fomenta las visitas al interior, la realidad es que los meses de abril, mayo y junio no han sido tan buenos como se esperaban: el número de viajeros solo ha aumentado un 0,8% hasta superar los 425.000 (425.739).

Así lo refleja de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía, que muestra que el crecimiento es el tercero más bajo de toda Andalucía, superando tan solo a Sevilla y a Córdoba (0,7 y 0,6% respectivamente).

De hecho, la diferencia es de más de 1,5 puntos porcentuales que la media andaluza, que se sitúa en el 2,4%, con un total de 10,2 millones de visitantes durante los tres meses. Encabeza el pódium Granada, que con una subida del 3,7% los turistas rozan los 1,2 millones.

Si bien no se consigue atraer muchos más visitantes, los establecimientos de la provincia tampoco han conseguido que se dejen más dinero. En concreto, el gasto es tan solo un 1,1% superior que en el mismo periodo de 2024, dejándose cada uno de media 90,70 euros por día.

Es cierto que este bajo crecimiento tiene un matiz, y es que Jaén ya partía de un elevado gasto. A pesar de la escasa subida, la provincia se sitúa en el cuarto puesto respecto al gasto, y a una distancia considerable de la media andaluza, que registra un promedio de 86,2 euros, aunque sí es cierto que el crecimiento es casi seis veces mayor, con un 6,1%.

Uno de los mayores lastres del turismo jienense es que no consigue retener muchos días a los turistas. Según los datos del IECA la media de estancia de los viajeros es de 2,7 días, la segunda más baja, solo por delante de Córdoba y a tan solo una décima. Unas cifras que dejan patente que Jaén aún no ha conseguido superar ser un destino 'de pasada' o complementario de otras provincias.

Satisfacción

Si bien no se consigue aumentar mucho el número de visitantes ni el tiempo que se hospedan en la provincia, lo que es innegable es que de Jaén se marchan satisfechos. La provincia obtiene un 9,43 de calificación entre los turistas, lo que la coloca un trimestre más como la mejor valorada. De hecho, consigue crecer más de un punto porcentual, el doble que la media andaluza.

A pesar de estos resultados modestos, no todo es negativo. La provincia de Jaén generó 104 millones de euros en ingresos directos por turismo, lo que supone un incremento del 5,81 % respecto al mismo período del año anterior, cuando se alcanzaron alrededor de 98,5 millones.

La combinación de más turistas, estancias más largas y el incremento del gasto individual se traduce en un mayor impacto económico total, lo que refleja un aumento de la capacidad de generación de ingresos turísticos en la provincia.

¿Cuáles son los motivos que llevan a visitar Jaén? Sin duda la principal motivación es para disfrutar de las vacaciones o tiempo de ocio, según afirma el 68%. Aún así, es un dato seis puntos porcentuales inferior al registrado en el mismo periodo de 2024, cuando el porcentaje se sitúo en el 74%.

Después de destino vacacional, el siguiente motivo es para realizar visitas a amigos y familiares, con un 16,8%. Un porcentaje importante, el 6,9%, declararon haber viajado a Jaén por motivos de trabajo o negocios, mientras que un 8,3% señalaba 'otros motivos'.

Estos son los datos del segundo trimestre, pero por desgracia hay motivos para pensar que la tendencia continuará a la baja en los próximos meses. Según los datos de TurJaén (Asociación de Empresas de Alojamientos, Campings, Servicios Turísticos y Culturales, Turismo Activo y Ocio de la provincia de Jaén) en julio se produjo un descenso de casi tres puntos (2,8%) en porcentaje de ocupación con respecto al mismo mes de 2024, quedándose en un 49,3%.

Por zonas, la que sufrió una bajada de turismo más acusada fue el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, con algo más de un 3%. Le siguieron las ciudades renacentistas, Úbeda y Baeza, bajando un 2,19%, mientras que en la capital fue algo menor, con un 1,31%.

Aún así, la sierra siguió siendo el destino favorito de la provincia en junio, con Cazorla, Segura y Las Villas registrando una ocupación del 60,46%, seguido de la capital con un 59,21%. Como novedad, en esta época Sierra Mágina, con un 56,43%, adelantó a Úbeda-Baeza, que se queda con un 43,87% de ocupación.