El turismo crece hasta los 46.000 viajeros en el tercer mejor dato en diez años

JaÉN. Datos para el optimismo en el sector turístico de Jaén, que en el mes de julio ha conseguido registrar un repunte en el número de visitantes hasta alcanzar algo más de 45.900 viajeros. Una cifra que supone un crecimiento del 2,6% respecto al año anterior (44.764) y continúa por segundo año consecutivo con una tendencia positiva a pesar de ser temporada baja.

De hecho, los datos son tan buenos que en la última década tan solo en dos años se ha registrado un mejor agosto, en 2022 con 47.918, y en 2017 con poco más de 46.000, según los datos públicos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, si se compara con julio de 2019 el crecimiento es de un más que considerable 9,32%, quedando a gran distancia de los niveles prepandemia.

En cuanto al origen de los turistas, la gran mayoría siguen siendo españoles, con más de 39.600 visitando Jaén en julio, mientras que los extranjeros apenas han superado las 6.300, con un centenar más respecto al año pasado. En lo que sí ha aumentado el mercado internacional es en las pernoctaciones, que se han incrementado un 2% hasta las 10.127.

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, ha puesto en valor el incremento en el número de turistas, calificando los datos como «un alivio para el sector, que ve cómo el número de viajeros crece y da estabilidad a una provincia de interior como es laprovincia de Jaén».

Otro buen dato es que se ha incrementado ligeramente el grado de ocupación por habitación, hasta alcanzar el 36,28%. Sin embargo, la estancia media continúa sin cambios significativos, lo que mantiene la idea de la provincia como un destino de 'fin de semana' o de 'excursionistas', que apenas mantienen al cliente un par de días.

En este mes del período estival los viajeros han optado, como ha explicado el delegado territorial, por los Parques Naturales de la provincia, zonas de naturaleza más amables por las temperaturas. «El turismo cultural ha sido un gran aliciente, con el Conjunto Arqueológico de Cástulo y el Enclave de Puente Tablas como las principales opciones al aire libre».

«La cultura y la gastronomía, además de la naturaleza, son los principales motivos elegidos por los turistas para visitar nuestra provincia», detalló el delegado territorial. Según Ayala, estos resultados «reafirman la buena gestión desde la Consejería para situar a nuestra región y a nuestra provincia entre los mejores destinos para el viajero, además de los más seguros».

Estos datos son más que bienvenidos tras los resultados del segundo trimestre, que a pesar de ser una temporada propicia para el sector por el buen clima, la realidad es que los meses de abril, mayo y junio no fueron tan buenos como se esperaban: el número de viajeros solo aumentó un 0,8% hasta superar los 425.000 (425.739).

Así lo refleja la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía, que muestra que el crecimiento es el tercero más bajo de toda Andalucía, superando tan solo a Sevilla y a Córdoba (0,7 y 0,6% respectivamente).

De hecho, la diferencia es de más de 1,5 puntos porcentuales que la media andaluza, que se sitúa en el 2,4%, con un total de 10,2 millones de visitantes durante los tres meses. Encabeza el pódium Granada, que con una subida del 3,7% los turistas rozan los 1,2 millones.

Si bien no se consiguió atraer muchos más visitantes, los establecimientos de la provincia tampoco consiguieron que se dejaran más dinero. En concreto, el gasto fue tan solo un 1,1% superior que en el mismo periodo de 2024, dejándose cada uno de media 90,70 euros por día, aunque es cierto que se mantuvo a una distancia considerable de la media andaluza, que registró un promedio de 86,2 euros.

La provincia obtiene una nota de 9,43 sobre 10 por los viajeros Sí hay una realidad innegable es que de Jaén los turistas se marchan satisfechos. La provincia obtuvo un 9,43 de calificación entre los turistas según la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) , lo que la colocó un trimestre más como la mejor valorada. De hecho, consiguió crecer más de un punto porcentual, el doble que la media andaluza. ¿Cuáles son los motivos que llevan a visitar Jaén? Sin duda la principal motivación es para disfrutar de las vacaciones o tiempo de ocio, según afirmó el 68% de viajeros encuestados. Aún así, es un dato seis puntos porcentuales inferior al registrado en el mismo periodo de 2024, cuando el porcentaje se sitúo en el 74%. Después de destino vacacional, el siguiente motivo es para realizar visitas a amigos y familiares, con un 16,8%. Un porcentaje importante, el 6,9%, declararon haber viajado a Jaén por motivos de trabajo o negocios, mientras que un 8,3% señalaba 'otros motivos'. El turismo es un mercado muy lucrativo. La provincia de Jaén generó 104 millones de euros en ingresos directos por turismo durante el segundo trimestre, lo que supuso un incremento del 5,81 % respecto al mismo período del año anterior, cuando se alcanzaron alrededor de 98,5 millones. Ahora el sector se enfrenta a un mes de agosto que el año pasado registró más de 50.000 viajeros, cifra increíble que lo convirtió en el mejor mes de todo el 2024 para el sector. Para este año las perspectivas pueden no ser tan buenas, pues las elevadas temperaturas provocadas por la ola de calor, que han durado 16 días, hacen temer que los clientes hayan optado por destinos de playa y mar donde las temperaturas son moderadas. Una situación que se espera paliar al menos en los últimos días con un clima más amigable.