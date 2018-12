El TSJA eleva al Supremo el recurso municipal contra la nulidad del PGOU Uno de los proyectos que figura en el PGOU de Jaén de 2016 es el sistema tranviario. / M. BÉJAR El alcalde, satisfecho al considerar que el tribunal valida las razones presentadas, ante el perjuicio que ocasionaría a varios proyectos J. M. L. JAÉN Domingo, 23 diciembre 2018, 01:00

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto el pasado mes de marzo por el Ayuntamiento de Jaén sobre la suspensión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, que ha sido elevado al Tribunal Supremo (TS), según informó ayer el alcalde, Javier Márquez (PP), quien mostró su «satisfacción» por ello, dada la cantidad y entidad de los proyectos que se podrían ver afectados o retrasados por la anulación del PGOU de 2016.

Este PGOU fue anulado en primera instancia en enero, como el de otras ciudades porque se elaboró siguiendo la legislación ambiental autonómica - la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) - y no la directiva europea de 2001 y su transposición en la ley estatal de 2006, que obligaba a hacer la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). El Ayuntamiento presentó un escrito en el TSJA alegando indefensión como parte afectada, por no haber sido emplazado para personarse. El tribunal admitió esa indefensión y en julio dejó sin efecto esa primera nulidad del PGOU. Pero en septiembre, y por las mismas razones medioambientales, dictó otra sentencia que volvía a anular el PGOU, que el Ayuntamiento volvió a recurrir. Aunque todo queda pendiente de que el Supremo vea o no los perjuicios que puede acarrear la suspensión definitiva del plan.

«En todo momento hemos defendido y defenderemos el desarrollo de nuestra ciudad y todos los proyectos e inversiones que dependen de este documento urbanístico», señaló el alcalde, quien valoró que el TSJA «haya elevado ahora al Tribunal Supremo este recurso de casación tras considerar que el argumento del Ayuntamiento se ajusta a los requisitos que marca la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa a tal efecto, tanto en la forma como en el fondo».

Tranvía o Jaén Plaza

El TSJA, según el alcalde, «considera que se han producido una serie de perjuicios a este Ayuntamiento». Aunque eso no prejuzga cuál será la decisión final del Supremo. De ahí que el alcalde diga que seguirán «dando la cara» para que la Universidad de Jaén tenga su ampliación - la cesión de terrenos en la 'operación de Peritos' se acordó en 2000, hace dieciocho años -, «por que el tranvía tenga una vida jurídica y por tanto se pueda poner en marcha, por que se concluya el centro comercial Jaén Plaza, y con él la creación de numerosos puestos de trabajo, por la Estación Intermodal». «En definitiva - concluyó Javier Márquez - , por dejarle un futuro mejor a nuestros hijos».

El PSOE habla de «ridículo»

La concejala socialistaÁfrica Colomo calificó de «ridículo» que el alcalde saque pecho de haber presentado en tiempo y forma un recurso. «Este es el nivel de la gestión de Javier Márquez, vender un trámite», dijo. «Es preocupante que el PP se alegre de que la inseguridad jurídica presida la gestión urbanística de la ciudad», añadió Colomo, para quien el recurso presentado no garantiza la planificación urbanística de Jaén para el futuro.

La edil conminó al alcalde a aprovechar el tiempo para hacer los deberes con los cientos de vecinos de Jaén que tienen sus viviendas en el limbo. «Si justificó en ellos el PGOU, que lo demuestre en los meses que le quedan; no todo va a ser tener el centro comercial Jaén Plaza para las elecciones», criticó.

La concejala considera el recurso «pan para hoy y hambre para mañana», lamentando que el Ayuntamiento haya «perdido un año para trabajar en modificaciones parciales del plan anterior para solventar esta inseguridad jurídica en las inversiones que le trasladan empresarios, profesionales y vecinos».

«Si fuera un alcalde al que lo que le importa es Jaén y no el PP - añadió - , debería arremangarse con los vecinos de Los Puentes y de otras zonas residenciales de Jaén para que cada minuto de esos meses lo dedique a darles una solución a sus viviendas». Y tildó de «gestión caduca» que el PP en el Ayuntamiento, intente convertir en noticia que se presenta un papel. «Le ha faltado decir que se alegra de que vaya sin faltas de ortografía», ironizó.