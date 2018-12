Tres proyectos para que ningún joven con dificultades se quede sin un techo a los 18 El grupo de payasos solidarios Favis Clown ofrecerá un espectáculo benéfico el 4 de enero. / IDEAL La Fundación Don Bosco lucha porque puedan seguir formándose, y recaudan dinero con un espectáculo de payasos el próximo 4 de enero LAURA VELASCO JAÉN Lunes, 31 diciembre 2018, 00:05

Cuando alguien pasa por un centro de menores, el objetivo profesional está claro: formarse lo más rápido posible cuando se acerca la mayoría de edad, para encontrar trabajo y que puedan ser autónomos. No les queda más remedio, ya que les falta ese colchón económico que representa la familia. Ahí es cuando aparece la Fundación Don Bosco de Jaén, que sigue en su intento de que ningún joven con ganas de estudiar se quede sin hacerlo. A través de tres líneas, el proyecto Buzzetti, el proyecto Amorevolezza y la línea de acompañamiento, luchan porque aquellos que han tenido una infancia complicada sigan adelante, con una vivienda en la que vivir. Y, por supuesto, sin olvidar el sinfín de programas de formación y empleo que ofrecen.

Así, el próximo 4 de enero se celebrará un espectáculo benéfico en el salón de actos del colegio Maristas de Jaén, Favis Clown, a beneficio de los jóvenes sin hogar. Organizado por el Centro de Salesianos cooperadores de Jaén, será a las 17:30 horas y la entrada tiene un precio de cuatro euros.

María del Carmen Cruz, directora de la Fundación Don Bosco en Jaén desde hace 15 años, explica como el dinero recaudado en esta acción solidaria irá destinado precisamente al proyecto Buzzeti, uno de los programas estrella del colectivo. A través de él, ponen a disposición de jóvenes de 18 años un techo bajo el que vivir durante un año o un año y medio. Actualmente son 12 plazas las que ofrecen, con tres pisos compartidos en Jaén, dos subvencionados por la Junta de Andalucía y uno con fondos propios. «En ellos tenemos por ejemplo a un chico que se acaba de graduar en Ingeniería y se está planteando hacer un máster. Ahora pasará a vivir de forma autónoma y le ayudaremos con la línea de acompañamiento», destaca. Los que no tienen plaza en los pisos reciben ayudas económicas para que cubran sus necesidades básicas mientras están formándose o en prácticas hasta que consiguen un empleo.

La línea de acompañamiento es, precisamente, otro de los pilares de la fundación. Cuando los jóvenes logran un trabajo estable y tienen ahorros como para independizarse, pasan a ser autónomos y esas plazas de los pisos quedan libres para otros que las necesiten. Pero el trabajo de la fundación no acaba ahí. «Entonces es cuando pasamos a estar pendientes de ellos hasta que tengan una vida totalmente independiente, ayudándoles con el alquiler y sus necesidades básicas», explica María del Carmen Cruz.

Un curso completo cubierto

Por último, el proyecto Amorevolezza nació en la Casa Salesiana de Úbeda. Gracias a él, se ha conseguido recaudar dinero suficiente como para que una chica que quería seguir estudiando en la universidad tenga sufragados los gastos del primer año. La joven se acercaba a los 18 años e iba «bastante bien en los estudios» cuando manifestó su deseo de acabar el ciclo formativo que actualmente cursa para después realizar la carrera universitaria. «Normalmente no se lo pueden ni plantear, ya que no tienen una familia que los apoye», recuerda María del Carmen Cruz, que destaca que la Junta asumió la tutela de la menor tras quitarle la custodia a la madre de esta por no gestionar de forma responsable sus funciones. «Quiere hacer la carrera de Magisterio o de Trabajo Social, y eso tiene un coste económico, de matrícula, residencia y demás. Hay becas, pero solo cubren la matrícula y poco más», señala.

Fue entonces cuando varias familias con sus aportaciones económicas lograron juntar el dinero para mantener a la joven un curso completo. «Los socios se han comprometido a realizar una aportación mensual, porque nuestro objetivo es garantizarle todos los años que dure la carrera», recalca la directora de la Fundación Don Bosco, que añade que el objetivo es que en el futuro se pueda ayudar a más jóvenes.

Unos proyectos que devuelven la esperanza a estos chicos, que tienen que demostrar que realmente quieren seguir formándose. «Ellos responden, ese es uno de los requisitos, que aprovechen la oportunidad que se les da. Si dejan cumplir con los compromisos dejan de ser usuarios de los proyectos», indica María del Carmen Cruz.