Tres municipios de Jaén, entre los 5 con temperaturas más elevadas el jueves Cazorla, Villanueva del Arzobispo y Baeza registraron 41 grados o incluso más

Jesús Jiménez Jaén Viernes, 8 de agosto 2025, 13:10

Día infernal el que se vivió el pasado jueves en la provincia de Jaén, como demuestra el hecho de que tres de los cinco municipios que registraron las mayores temperaturas en Andalucía fueran en la provincia. En concreto se trató de en Cazorla con 41,3; Villanueva del Arzobispo, con 41,1 grados; y en Baeza.

Estas temperaturas solo fueron superadas en dos puntos de la región: el municipio cordobés de Montoro, con 41,9 grados, ha sido la localidad andaluza en la que se ha registrado la temperatura más alta este pasado jueves 7 de agosto. Este registro ha sido, además, el cuarto más elevado de España, donde la temperatura máxima más alta se registró en Toledo, con 42,4 grados. En segunda posición se sitúa Granada capital, con 41,7.

Cabe destacar que el pasado lunes fue Bailén el municipio con la temperatura más alta al alcanzarse los 42,1 grados y convertirse en la segunda temperatura más alta a nivel nacional.

Para este viernes, los termómetros en Andalucía volverán a superar los 40 grados --la Aemet ha activado avisos naranja y amarillo en cinco provincias andaluzas por altas temperaturas--, aunque se esperan tormentas con aviso amarillo localmente fuertes en las provincias de Jaén y Granada.

Según refleja la Aemet en su página web, el aviso por tormentas estará activo desde las 14,00 horas hasta las 21,59 en Jaén capital, Montes de Jaén, Morena y Condado, así como en la comarca de Guadix y Baza en Granada. Además, se advierte que estas tormentas «pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes».

Por otro lado, el riesgo importante por altas temperaturas tendrá lugar en Jaén, donde se pueden alcanzar los 40 grados durante la jornada. También estará activo este aviso naranja en la campiña cordobesa desde la 13:00 horas hasta las 20:59 horas.

Además, la ola de calor mantiene el aviso amarillo con temperaturas que podrán de alcanzar los 39 grados, llegando localmente incluso a los 40 grados en la Sierra de Cazorla y Segura, Jaén capital y montes de Jaén. La situación también podría darse en la Sierra y Pedroches y la Subbética cordobesa.