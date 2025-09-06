Tres heridos en Lupión tras arder una moto en una cochera Una pareja fue afectada por inhalación de humo y ya ha recibido alta

Tres personas han resultado afectadas por inhalación de humo y una de ellas ha precisado evacuación hospitalaria tras el incendio en la cochera de una vivienda registrado este viernes en Lupión, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El siniestro se produjo en una casa ubicada en la calle Ramón y Cajal minutos después de las 19:30 horas del viernes, cuando el 112 recibió un aviso por una moto que estaba ardiendo en el garaje de una vivienda. Desde la sala coordinadora se activó entonces a los Bomberos de Úbeda, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Los servicios sanitarios han indicado que, como consecuencia del incendio, tres personas resultaron afectadas por humo; un hombre y una mujer que fueron atendidos en el lugar por los servicios médicos, y un hombre, del que tampoco se conocen más datos, que fue trasladado al hospital San Juan de la Cruz de Úbeda.

Solo humo

Los Bomberos confirmaron que el incendio afectó a la cochera y que la vivienda solo se vio afectada por humo, que fue ventilado. Las llamas provocaron daños materiales en la moto y en varios enseres como ropa y muebles que había almacenados en el garaje.

Los inquilinos de la casa, un hombre y una mujer, fueron evacuados y han pernoctado en casa de familiares esta noche.