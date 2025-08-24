Tres décadas de intentos para revivir una academia que formó a 80.000 agentes

La Academia en Úbeda abrió sus puertas en 1945 y fue durante casi medio siglo la principal cuna para la formación de guardias civiles de ... todo el país. De hecho, durante las décadas en las que estuvo en activo se formaron más de 80.000 agentes.

Junto a la formación, había un tejido económico formado por comercios que bebían de la institución, desde uniformes a los alimentos que necesitaban a diario. Sin embargo, los desacuerdos políticos, marcados por un cruce de acusaciones que acabaron en trabas administrativas y distintos desencuentros, provocaron que en 1996 la academia echara el cierre y acabara trasladándose a la localidad de Baeza, referente en la formación de la Guardia Civil en la actualidad.

Desde entonces, los años se han ido sucediendo con el debate más o menos activo debido también a las reivindicaciones vecinales y marcado por diversos intentos para su apertura que nunca llegaron a materializarse. El primer intento llegó en 1996, de la mano del PP. Más tarde, en 2009, llegó una de las propuestas más serias, de la mano del PSOE, en el Gobierno de España, que firmó un protocolo con la Junta de Andalucía (también del PSOE) en 2006. La firma la materializaron el exsecretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y el exconsejero de Presidencia, el jienense Gaspar Zarrías.

Se impuso de nuevo el silencio hasta que en 2009 el que fuera ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ambos del PSOE, rubricaron de nuevo el compromiso para recuperar el centro. El objetivo era invertir 57 millones para adecuar las instalaciones donde se formarían unos 400 cabos y sargentos de manera anual. La previsión era que la academia estuviera en marcha en 2014. En la firma también estuvieron el presidente de la Diputación del momento, Felipe López, y el alcalde ubetense, Marcelino Sánchez, todos del PSOE.

Desde entonces, apenas hay crónicas de avances, hasta mayo de este mismo año, cuando se anunció la reapertura definitiva de la academia de guardia civil de Úbeda casi treinta años después. Esta vez parece que sí.