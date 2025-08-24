Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Entrada a la academia. ROMÁN

Tres décadas de intentos para revivir una academia que formó a 80.000 agentes

Los desacuerdos políticos, marcados por un cruce de acusaciones que acabaron en trabas administrativas y distintos desencuentros, provocaron que en 1996 la academia echara el cierre

Manuela Millán

Jaén

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:01

La Academia en Úbeda abrió sus puertas en 1945 y fue durante casi medio siglo la principal cuna para la formación de guardias civiles de ... todo el país. De hecho, durante las décadas en las que estuvo en activo se formaron más de 80.000 agentes.

