El 90% de los trenes de Jaén suprimidos en dos décadas y un viaje 'eterno' a Madrid JAÉN. Domingo, 9 junio 2019

«Jaén es una provincia muy bien situada y muy mal comunicada, sobre todo, por ferrocarril», señala el Consejo Económico y Social (CES) provincial en su dictamen: 'Situación del ferrocarril y propuestas de mejora de los servicios ferroviarios de la provincia', que publicó a finales de 2017.

«Aspiramos a tener una conexión de altas prestaciones con Madrid y eso son recursos económicos importantes», ha señalado el presidente del CES, Manuel Parras, «pero hay medidas que no a muy corto plazo. En un año. Impermeabilizando la vía de Jaén a Despeñaperros y mejorando los horarios habría una reducción de una hora a Madrid. Ahora con cuatro no somos competitivos. También se debe activar el intercambiador de Alcolea, con lo que ahorraríamos 40 minutos a Sevilla» y por ende a Cádiz, dejando claro que «las infraestructuras no son una cuestión menor». «El gasto en I+D+i es una de las principales fuentes de crecimiento en una economía. Básicamente son competencias estatales. No es una cuestión de euros, es de voluntad», ha apostillado.

El CES señala la necesidad de «promover la conexión entre el Puerto Seco de Linares y el Puerto de Motril, impulsando la construcción de una línea ferroviaria Jaén-Granada-Motril que, además, conectaría el Puerto de Motril con el Eje Central del Corredor Mediterráneo», clave para el transporte de mercancías y para el triángulo logístico Andújar-Bailén-Linares».

El 90% de los trenes desde 1992 se han perdido en la provincia, pasando de unas 140 circulaciones a poco más de una decena, según la Mesa en Defensa del Ferrocarril.