Una tremenda tromba de agua sorprende a la localidad de Hornos de Segura El fango inundó la calle tras la riada. / José Miguel García Los vecinos aseguran que el aguacero, mezclado con granizo, fue brutal y alcanzó los 45 litros por metro cuadrado en escasa media hora JESÚS MUDARRA Jaén Lunes, 2 septiembre 2019, 19:45

Tremenda la tromba de agua que ha caído sobre la localidad jienense de Hornos de Segura este pasado mediodía. A eso de las 14:50 horas el cielo parecía abrirse sobre esta localidad serrana que vio como durante al menos de 30 minutos la lluvia y el granizo convirtieron las calles del pueblo en canales por los circulaba el agua con una fuerza brutal. Por suerte no ha habido que lamentar daños personales y los materiales se limitan a los desperfectos causados por el agua que entró en algunas casas debido a su fuerza, aunque no son de excesiva consideración. El 112 no recibió ningún aviso de la zona afectada.