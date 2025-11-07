Una treintena de actividades para conmemorar el flamenco como Patrimonio de la Humanidad

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha organizado una treintena de actividades en la provincia de Jaén para conmemorar el ... 15º aniversario de la declaración del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial con la colaboración de la Universidad de Jaén y la Federación de Peñas Flamencas de Jaén.

El delegado territorial, José Ayala, junto a la vicerrectora de Cultura de la UJA, Marta Torres; el presidente de la federación, Francisco Viedma, y el bailaor Antonio 'El Tabanco', ha presentado esta programación. «Pone en valor un arte que nos emociona, nos inspira, nos une y nos conecta con nuestras raíces», ha destacado.

Por un lado, a través del convenio establecido entre la Consejería de Cultura y Deporte y la UJA, se ha programado un concierto de la cantaora Rocío Márquez y el productor de música electrónica Bronquio. Con el nombre 'Tercer cielo', se celebrará el 14 de noviembre en en el Aula Magna de la universidad, donde también se ha organizado la actuación de Gabriela Giménez y un ciclo de cine relacionado con el flamenco.

Por otro lado, y de la mano de la Federación de Peñas Flamencas de Jaén, se han organizado actuaciones en las peñas de Pozo Alcón, Alcaudete, Linares y Mancha Real, de la mano del Instituto Andaluz del Flamenco.

Igualmente, habrá espectáculos en las sedes de Alcaudete, Arjonilla, Baeza, Bailén, Baños de la Encina, Guarromán, Linares, Mengíbar, Pegalajar, Porcuna, Torreperogil y Villacarrillo.

Más actos

Los espacios culturales de la Junta en la provincia jienense se suman también a esta conmemoración. La bailaora Vanesa Aibar actuará el 16 de noviembre en el Museo de Jaén, actuación incluida en el ciclo 'Flamenco expuesto' que se celebra de forma simultánea en las ocho provincias de Andalucía.

Antonio 'El Tabanco' ofrecerá un espectáculo el 8 de noviembre en el Museo Íbero de la capital, mientras que el Museo de Úbeda propone para el día 15 un concierto didáctico por la historia del flamenco.

Además, la Consejería colabora en el Festival Internacional de Flamenco Ciudad de Linares, que celebrará su séptima edición entre los próximos 13 y 16 de noviembre.