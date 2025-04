Gema Liébana llega a la presidencia de la Asociación Jienense de Cáncer de Mama (Ajicam) para sustituir a Natividad Cueto, después de 15 años al ... frente del colectivo. En su carta de presentación destacan las ganas y la ilusión por mantener el legado que deja su antecesora, toda su oferta de actividades y sobre todo la tarea del acompañamiento.

–¿Quién es Gema Liébana?

–Soy una paciente de cáncer de mama que vive en Jamilena, estoy casada y tengo dos hijas. En 2022, antes del diagnóstico, era peluquera y esteticista. A raíz de iniciarse todo el proceso que viene tras el diagnóstico y, entre consulta y consulta, conocí a la psicooncólaga Modesta Ballesteros que fue la que me habló de Ajicam y me trasladó que había mujeres que habían pasado por la enfermedad y que estaban recuperadas y estupendas.

–¿Cuándo decide incorporarse a la asociación?

–Llego antes de la cirugía y de la quimioterapia. Me dijeron que mi caso tenía que entrar en un ensayo clínico porque no tenía solución con la quimio normal. Sabía que iba a ser un proceso duro. De hecho, un mes después de la primera intervención tuve que pasar de nuevo por el quirófano. Ajicam es un mundo totalmente diferente. Lo mejor que tiene es el trato de paciente a paciente, te encuentras como en casa, te sientes comprendida. Es un proceso donde tienes mucha rabia y dolor; donde te haces muchas preguntas y aquí lo primero que hacen es escuchar e intentar que te sientas bien.

«A la semana están pasando por cirugía entre seis y ocho pacientes» Gema Liébana Presidenta de Ajicam

–¿Cómo está siendo para usted el tránsito por el cáncer de mama?

–La parte del tratamiento nunca la he llevado mal. Mi actitud ha sido siempre positiva. Es verdad que la parte de la cirugía me costó asimilarla. Soy una persona muy activa y las consecuencias de la enfermedad me limitaron mucho al principio.

–¿Cuales son los argumentos que le llevaron a presentar su candidatura a la presidencia de Ajicam?

–Por naturaleza soy una persona muy activa y alegre; quería trasmitir esa alegría. Tengo ganas e ilusión. A mí me ha ayudado tanto la asociación que no quería que se quedase sin dirección ante la circunstancia de que pasaba el tiempo y nadie se presentaba al cargo. Desde que entré en la asociación he sido voluntaria. El trato con la gente y las distintas actividades te ayudan a pensar en positivo. Cuando llegué a Ajicam Nati cayó en la cuenta de que tenía la misma edad, ganas e ilusión que ella cuando se creó la asociación. Y me dijo: «A ver si va a ser esto una señal». Antes de tomar la decisión, y cómo tenía la necesidad de sentirme arropada por ella, le pregunté si me veía con posibilidades de desempeñar el cargo. No tardo en responder: «Pues claro que sí». Fue entonces cuando presenté mi candidatura y dije que esto no se cerraba mientras estuviese yo. Nati ha sido una gran presidenta y es una gran mujer.

–¿Le ha dado algún consejo?

–Que siga con mi ánimo, ilusión y ganas. Que haciendo las cosas con el corazón todo sale para adelante.

–Pero hace falta mucha ayuda y trabajo para que la asociación funcione a diario.

–Para eso tenemos un gran equipo de profesionales, aunque sea pequeño. Aprovecho para hacer un llamamiento a todas aquellas socias que quieran unirse a nosotras. La asociación ha crecido mucho, somos ya 332, y hay un trabajo inmenso que desarrollar.

–¿Qué información tienen de la actividad quirúrgica que está desarrollando a día de hoy el Hospital, después épocas de ralentización en los quirófanos?

–Siempre con el permiso de los oncólogos y de las pacientes, y según nos trasmite muestra psicooncóloga, se están interviniendo a la semana entre seis y ocho casos. Hay movimiento, nada que ver con el retraso de algunos momentos, pero también es verdad que ha crecido la demanda.

–¿Cuántas pacientes entran a Ajicam pidiendo ayuda?

–Estamos atendiendo una media de 4 personas a la semana.

–¿Qué es lo primero que se les dice?

–Se les hace una pregunta básica: ¿cómo te encuentras? Buscamos siempre un trato de paciente a paciente. Hacemos hincapié en escuchar a las personas. Cuando entran por la puerta tú notas que vienen mal, da igual que estén recién diagnosticadas, hayan pasado ya por la cirugía o estén en pleno tratamiento. Aquí se abren las puertas a todo el mundo, la palabra cáncer es muy extensa y no nos importa el apellido. Nuestros servicios se ofrecen a quien lo necesita, como por ejemplo el banco de pelucas que tenemos a disposición de la paciente, sea socia o no.

«Me dije que la asociación no se cerraba mientras estuviese yo» Gema Liébana

–¿La junta directiva ha establecido ya su plan de trabajo?

–Había unas líneas de trabajo establecidas para el año y esas van a continuar. Es una planificación buena y el equipo está capacitado para ejecutarlas. Sí se irán incluyendo algunas novedades, inquietudes y actividades nuevas, siempre que lo permitan las circunstancias, de lo contrario tendrán que esperar al nuevo ejercicio.

–¿Y cuáles son esas nuevas aportaciones que quiere hacer?

–Primero hay que intentar incrementar la participación en los talleres programados, que disminuye según días y épocas. Mi propósito es que las paciente estemos más unidas y para ello me gustaría crear un grupo para que las socias nos relacionásemos más a través de la diversión, porque cuando nos divertimos se nos olvida la enfermedad. La risa resta a la tristeza.

–Al margen de las cuotas de las socias, ¿cuáles son los pilares del presupuesto y si va a buscar otras vías para que lleguen ayudas?

–Todo lo que nos encontremos será bienvenido. Hace falta mucho dinero para promover cualquier taller. Contamos con las ayudas de las fundaciones de La Caixa y de la Caja Rural de Jaén, que aportan dinero para todos nuestras actividades, a las que se unen las recaudaciones que se hacen en las marchas rosa que se desarrollan cada año en los pueblos.

–Qué le diría a aquellas personas que todavía no conocen Ajicam y que han sido diagnosticadas?

–Que no se lo piensen. Una vez que entras aquí te cambia la vida. Hemos vistos personas que llegan llorando y salen con una sonrisa. Siempre estarán tratadas por profesionales, que se han formado con especialistas que las preparan para tratar al paciente. Aquí estamos para hablar, para no estar solas, para escucharnos, porque esas personas que te atienden ya han pasado por tus estados emocionales y tienen respuestas.