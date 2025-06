Trasplante de órganos entre Jaén y Córdoba: «Estuve tres años de diálisis»

El 8 de enero de 2024 es una fecha que Ángel Castillo jamás olvidará. El que es presidente de ALCER en Jaén recibió el día ... de antes una llamada para que se presentara a las cinco de la tarde en Córdoba para recibir un riñón. Llevaba tres años de diálisis. «Fue un cambio increíble», admite.

Jaén es una provincia donde no se realizan trasplantes de riñón, solo de córnea, y para ello hay que ir fuera, en este caso lo más habitual es acudir a Córdoba. Es lo que le sucedió a Castillo, que explica que «cada paciente es un mundo y vive un caso diferente». Así, mientras que en su caso tardó tres años en lograr el trasplante, hay otros pacientes que en menos de un año pueden obtenerlo.

Las pruebas previas se realizan meses antes, según las patologías o la edad de la persona pueden ser más precisas o alargarse en el tiempo. «Hay gente que necesita solo las pruebas básicas, otros requieren de más concretas como para el corazón o alguna ecografía, por lo que tarda más tiempo en entrar en la lista de espera», cuenta Castillo.

«En dos meses habría estado en lista de espera, pero tenía un factor en contra que era la obesidad»

En su asociación, con unos 300 miembros, los hay que llevan años esperando su turno para entrar a quirófano, aunque cada situación tiene sus peculiaridades, y pueden solicitar de algún tema concreto que fuerce a que se alargue obtener el órgano. Ya sea pertenecer a un grupo sanguíneo muy limitado a otro tipo de casos, como el suyo.

«Estuve tres años de diálisis y me hicieron las pruebas muy rápido, en dos meses habría estado en lista de espera, pero tenía un factor en contra que era la obesidad, así que hasta que no bajé de peso, no me operaron», relata Castillo. De hecho, conoce casos de pacientes que apenas han tenido que estar con la diálisis un mes o dos y, poco después, ha pasado directamente a recibir su trasplante, aunque lo más habitual es rondar el año o los siete meses, aproximadamente.

Fue a las cinco de la tarde cuando avisaron a Castillo de que «había llegado mi riñón». Así que tuvo que marcharse de inmediato a Córdoba, donde le realizaron las últimas pruebas. Con él había otras tres personas. «Si hay dos riñones, llaman a cuatro posibles candidatos, siempre avisan a alguien más por si acaso en último momento falla el principal paciente y, así, el suplente tiene oportunidad de recibirlo y que el órgano no se pierda», señala.

A las doce de la noche lo separaron de su familia, en una habitación, y a las ocho de la mañana entraba en quirófano para dar un vuelco a su vida. «Al final como hubo dos fallecidos, nos operaron a los cuatro y regresamos a casa», recuerda, de hecho, todavía mantiene contacto con alguno pues además eran de edades similares. Dos eran de Jaén capital, otro de Linares y otro más de Córdoba.

Un mes hospitalizado

El postoperatorio también varía según la persona y cómo el cuerpo acepta el nuevo órgano. «Hay casos que han vuelto a su casa a los seis días, donde están aislados por andar inmunodeprimidos», concreta, y así se preparan para empezar una nueva vida.

En su caso, a los diez días de estar en cama, compartió habitación con otro trasplantado, a quien le dieron el alta a los 17 días. Castillo salió a los 32 días. «Se me complicó un poco la cosa, el riñón fue más lento a la hora de echar a andar», comenta.

Desde entonces está «genial». «Es una vida totalmente distinta», apunta, y es que todavía debe mantener una vida saludable y tener un cuidado especial en el tema nutricional y el emocional. «En la asociación tenemos a Rocío y José Ramón, que hacen una labor importante en ello, para el control de la comida y no forzar el órgano», indica. Sus palabras, como receptor, son solo de agradecimiento.