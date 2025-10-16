Trasladan a un varón al hospital tras ser atropellado en la capital

Manuela Millán Jueves, 16 de octubre 2025, 12:33 Comenta Compartir

Susto a primera hora de la mañana. Los Servicios de Emergencias 112 Andalucía confirman a este periódico el atropello de un varón de mediana edad, en la calle Núñez de Balboa, en la capital.

Un turismo habría arrollado a este hombre, que ha tenido que ser trasladado al Hospital Neurotraumatológico de Jaén, tras acudir los servicios de emergencias al lugar, junto a Policía Local.

Según ha podido saber IDEAL, el conductor habría dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas.