Trasladan a un varón al hospital tras ser atropellado en la capital
El suceso ha ocurrido a las 8:00 de la mañana en la calle Núñez de Balboa, hasta donde se han trasladado los servicios de emergencias
Manuela Millán
Jueves, 16 de octubre 2025, 12:33
Susto a primera hora de la mañana. Los Servicios de Emergencias 112 Andalucía confirman a este periódico el atropello de un varón de mediana edad, en la calle Núñez de Balboa, en la capital.
Un turismo habría arrollado a este hombre, que ha tenido que ser trasladado al Hospital Neurotraumatológico de Jaén, tras acudir los servicios de emergencias al lugar, junto a Policía Local.
Según ha podido saber IDEAL, el conductor habría dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas.