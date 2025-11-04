Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tras la fiesta, llega la denuncia: Noalejo valora los daños de la 'rave' en un paraje natural

Los asistentes se habrían marchado para este martes por la mañana después de cuatro días de fiesta ilegal

E. López

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:43

El Ayuntamiento de Noalejo ha presentado una denuncia por la 'rave' convocada a través de redes sociales y que llegó a congregar desde el viernes, ... 31 de octubre, y hasta este lunes, 3 de noviembre, a unas 2.000 personas procedentes de diversos puntos de la geografía española, pero también de otros países. La zona ya se encuentra vacía.

