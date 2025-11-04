Tras la fiesta, llega la denuncia: Noalejo valora los daños de la 'rave' en un paraje natural

El Ayuntamiento de Noalejo ha presentado una denuncia por la 'rave' convocada a través de redes sociales y que llegó a congregar desde el viernes, ... 31 de octubre, y hasta este lunes, 3 de noviembre, a unas 2.000 personas procedentes de diversos puntos de la geografía española, pero también de otros países. La zona ya se encuentra vacía.

El alcalde de Noalejo, Antonio Morales, ha indicado a Europa Press que la denuncia se ha interpuesto este lunes en la Guardia Civil una vez que la zona se encontraba totalmente vacía. La fiesta se celebró en Las Lagunas, un paraje natural enclavado en el corazón de Sierra Mágina.

La llegada de personas se produjo a partir del viernes por noche. Aunque se dio aviso a la Guardia Civil, que controló los accesos, en el paraje se llegaron a congregar unas 2.000 personas, un número que supera a la población de Noalejo, que ronda los 1.800 habitantes. El alcalde recordaba a IDEAL que se trata de un espacio público utilizado para una actividad privada sin los permisos requeridos.

Este domingo comenzaron a abandonar la fiesta, pero todavía, según el alcalde, a primera hora de este lunes había «unas 700 u 800 personas», que se fueron marchando a lo largo de la jornada. Personal del Ayuntamiento se ha desplazado a primera hora de esta mañana hasta el paraje para comprobar su estado y evaluar los posibles daños.

Desde la Guardia Civil se han controlado los accesos durante todo el fin de semana. Tal fue la afluencia de personas que ante la imposibilidad de acceder con los vehículos, muchos optaron por estacionar los coches en el polígono industrial y recorrer a pie los más de seis kilómetros hasta llegar a la fiesta.