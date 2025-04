«El tranvía será una realidad, pero no tengo claro que sea en 2025»

Julio Millán (1977), alcalde de Jaén, volvió a la plaza de Santa María en enero tras una moción de censura con JM+, después de que ... estos hubieran preferido al PP tras las elecciones municipales, que ganó el PSOE. Ahora, con la experiencia de coaliciones anteriores, encara el mandato con más tranquilidad y con la vista en proyectos que transformen la ciudad, como el tranvía, Cetedex o la integración ferroviaria. Objetivos para los que todavía queda camino y en los que espera que la Junta de Andalucía demuestre una «lealtad» de la que a veces «duda».

–En el anterior mandato su socio (Cs) decía que el pacto era un matrimonio de conveniencia y acabaron divorciándose y de forma sonora. ¿Este nuevo matrimonio cómo lo define?

–Realmente no fue un divorcio porque el pacto con Cs lo mantuvimos hasta el final. Hubo una decisión interna de este partido motivada por la falta de experiencia y las circunstancias de Cs. Ahora, yo lo definiría como un pacto por Jaén, y un pacto, además, acertado.

–¿Hace un buen balance de estos tres primeros meses?

–Hago un balance muy positivo. Creo que la moción fue en un momento estratégico y una muy buena noticia para la ciudad.

–¿Y las relaciones con el socio?

–Normales, como con cualquier otro compañero del PSOE. La lealtad debe estar por encima de todo, aunque se produzcan divergencias. Al final, siempre se pueden llegar a acuerdos.

–¿Qué diferencia esta etapa a la anterior entre 2019 y 2023?

–No hay tantas diferencias. El cambio es la experiencia, estoy más tranquilo a la hora de encarar las situaciones que se plantean, algunas difíciles al principio. Hay que tener en cuenta que al llegar hay que montar un ayuntamiento desde cero en cuanto a equipo y estructura y, mientras, hay que trabajar sin que se note.

«El objetivo para la Intermodal es que las obras estén en marcha en este mandato»

–Se ha producido en los últimos días un conflicto con el tranvía. ¿Está utilizando la Junta al Ayuntamiento ante posibles retrasos?

–Creo que nos montaremos en el tranvía, pero no estoy seguro de que sea en 2025. Siempre he trasladado que el tranvía será una realidad, desde la máxima lealtad y es la que espero que siga existiendo porque lo que vemos estos días es que la Junta no está siendo leal. Además, ha sido la Junta la que ha dilatado los plazos porque tenían la retención de crédito desde 2022 al 2025 y no han hecho nada, y ahora la necesitan hasta 2030. Esta retención de crédito no tiene que ver con un posible retraso.

–El primer día como alcalde, dijo que apostaba por el Rey Fernando, ¿en qué fase está?

–El objetivo es que la inversión privada se ejecute cuanto antes y el proyecto sea una realidad este mandato. El hotel es la prioridad y creo que hay tiempo para que se desarrolle antes de 2027. Tenemos varias propuestas de cadenas hoteleras y de grupos locales. Después, esperamos que vayan sumándose otras iniciativas para las que habrá que tener en cuenta el actual planteamiento urbanístico.

–Han conseguido cumplir una primera promesa del acuerdo, los presupuestos, aunque todavía hay que aprobarlos. ¿De dónde se ha recortado para que sean más reducidos que en 2017?

–En el capítulo 1, personal; y en el capítulo 2, gastos de servicios municipales, para poder equilibrar. En cuanto a los servicios, estamos comprometidos a una mejor gestión para reducir los gastos y, en el de personal, hemos ido reduciendo ese gasto en los últimos años. Lo que hay que saber es de dónde veníamos, de un desmadre organizativo que originó la situación en la que está el Ayuntamiento de Jaén. Solo unos pocos se beneficiaban y es ese desorden el que nos ha llevado a que ahora tengamos infraestructuras que no se encuentran en condiciones óptimas, como los colegios o las instalaciones deportivas. El gasto que generó esa deuda no fue a parar desde luego a los jienenses.

Ampliar

–¿Por qué ahora son fundamentales y en su anterior etapa no eran una prioridad?

–En la anterior etapa veníamos de un periodo previo de crisis con falta de servicios y equipamientos, y en 2019 era mucho más acusada por lo que primero necesitábamos un orden y una estructura interna para poder prestar servicios. Había tal desorden y las urnas así se lo demostraron al PP con solo ocho concejales, que nosotros tuvimos que actuar con las herramientas que había. En ese momento preferimos activar la economía, cambiar las formas de trabajo y la situación de la ciudad atrayendo inversiones o con acuerdos con las entidades privadas que era más importante que centrarse en los presupuestos.

–En servicios, están pendientes las decisiones de los contratos de basura u otras como el servicio de agua. ¿Se apostará por la municipalización?

–Vamos a ir acompasando medidas. La primera tiene que ser la recaudación, clave para poder optimizar los recursos y llegar más lejos. Asuntos como revisar los procesos de pagos porque hay que contar con los presupuestos del Ayuntamiento y de los organismos autónomos. Después, evaluaremos los contratos e iremos tomando decisiones para mejorar los servicios, por lo que pedimos un poco de paciencia a la ciudadanía.

–El ministro anuncia avances y fecha para la primera mesa técnica sobre la Intermodal. ¿Cuándo podrá comenzar a materializarse?

–El objetivo es que las obras estén en marcha en este mandato y en ello estamos trabajando.

«El Rey Fernando es prioritario y creo que hay tiempo para que se desarrolle en este mandato»

–¿El proyecto del Ministerio de Transportes le gusta?

–El proyecto de integración me encanta. Creo que es fundamental, necesario para la ciudad y que viene a dar una solución en la zona del Distribuidor Norte y otras zonas como Arjona o la Avenida de Barcelona. Un proyecto que nos permite una oxigenación de toda esta parte de la ciudad y sin olvidarnos de que es realista y se puede ejecutar sin que el Ayuntamiento tenga que asumir costes, pues de otra manera sería imposible porque no tenemos capacidad.

–¿La Junta ha presionado para que sea en Vaciacostales?

–La Junta y el PP tienen el objetivo insistente de que la Intermodal se traslade a Vaciacostales y no entiendo por qué. Además, la Junta tiene que respetar la autonomía municipal porque la decisión concierte al salón de plenos del Ayuntamiento de Jaén y en el plan de movilidad se manifesta que será en Renfe. El que quiera otra cosa que se presente a las elecciones, pero a las municipales.

–El PP critica la falta de transparencia y lamenta que se haya renunciado al soterramiento de las vías.

–El PP prefiere que no se haga nada para seguir avanzando si se hace en este mandato. Los jienenses saben que vamos de verdad, por eso prefieren que no se impulsen proyectos buenos para Jaén porque serán malos para ellos electoralmente. Hay cero altura de miras y menos con este equipo del PP.

–¿Por dónde crecerá la ciudad?

–Partimos de que podemos crecer en población en los próximos años, pero con una nueva forma de vida con menor número de personas en las familias. A partir de ahí trabajaremos para equilibrar la ciudad y eso pasa por que los barrios del casco histórico tengan servicios, estén vivos y sean atractivos. Ejemplos como la residencia universitaria, conexiones, aparcamientos y otros equipamientos tienen que impulsarse para acompasar esta zona con la norte.

–¿Cuándo se conocerá el adelanto del PGOM?

–Se está trabajando. En marzo se había establecido como plazo y esperemos que no se dilate más de abril o mayo. Por nuestra parte no hemos puesto ningún condicionamiento para que se produzca un retraso. Queremos que sea cuánto antes.

«Hay que decidir el modelo de plaza y mi apuesta es un espacio abierto para que se puedan hacer eventos»

–El proyecto del Banco era lo que esperaba?

–El proyecto de digitalización era algo en lo que nosotros ya veníamos trabajando, con contactos con Málaga y ya teníamos un estudio con la Diputación. Es un proyecto que viene a sumar, pero no es transformador por sí solo de la realidad de Jaén. Estamos satisfechos por este centro de empresa y lo apoyaremos, pero cuidado con las expectativas porque esto no va a salvar a Jaén. Supone medio millón y otros dos millones y medio en tres años frente a más de cien que ha movilizado el Gobierno en protocolos tecnológicos para Jaén. A ello hemos sumado otros proyectos, también de la iniciativa privada, y que están invirtiendo más que lo que supone el Banco.

–¿Hay cierta fricción entre PSOE y JM+ por el proyecto de la plaza de la Constitución?

–Tenemos un proyecto que solicitamos en su momento y habrá que actualizarlo y ver las posibles mejoras para que sean los más consensuados posible. Hay que decidir el modelo de plaza que queremos, yo opto porque sea un espacio abierto y amplio para que se puedan hacer eventos y no rodearla de complementos.

–¿Qué papel tiene el Ayuntamiento en Cetedex en estos momentos?

–Es un momento estratégico para asegurar las inversiones. Atravesamos un escenario bueno económicamente para este país y la ciudad, y el Ayuntamiento tiene que generar confianza y asegurar el proyecto y en eso estamos centrados. Sin no llega a estar el equipo que gobierna en la ciudad ahora mismo sería más difícil.

–¿Cómo se imagina la ciudad cuando lleguen las próximas elecciones?

–En los próximos años vamos a tener muchas inversiones lanzadas y proyectos en marcha, también de iniciativa privada. Jaén será una ciudad en ebullición.