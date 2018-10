El tranvía de nunca jamás La trepolina Cuando todo estaba hecho, volvió a descarrilar. Lo llaman 'quién paga los vagones', pero no es verdad. Después de mayo del año viene, gane quien gane, lo volverán a intentar y ¿quién sabe? JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Domingo, 28 octubre 2018, 10:14

El último café en amor y compaña se lo tomaron el día 21 de septiembre en Jaén y entonces aún bromeaban sobre a quién le había tocado pagar. De eso hace poco más de un mes. ¿En qué momento se les agrió la leche, se les rompió el amor o se les cruzó un tercero, más bien un cuarto, pues también estaba en el café Paco Reyes?

Por entonces, el consejero de Fomento barruntaba la firma del convenio «en pocos días» y decía que solo quedaban «flecos», y el alcalde hablaba de «cuanto antes» y que restaban «liquidaciones entre ambas instituciones». Nada de vagones, que a esa hora dormían, y siguen, el sueño de los justos en su destierro cocheril en los alfoces de Jaén.

En menos de un mes, vagones por aquí, vagones por allí, ¿dónde está la bolita? Y vuelta al descarrile de siete años de fracaso de la política y, por qué no decirlo, de la sociedad jienense, que no ha reclamado con energía lo que es suyo.

¿En qué punto de las vías saltaron las ruedas del acuerdo y, sobre todo, por qué? Misterio. No se sabe. Pero pocos días después, a primeros de octubre, Susana Díaz convocaba elecciones. Y aparecieron los vagones, y surgieron las famosas tres 'razones' municipales, con la credibilidad de un CIS 'tezano' cocinado por un dirigente del partido y con el mismo poso argumental de Sánchez llevando el Consejo de Ministros a la Híspalis preelectoral: ¡el partido, estúpidos, el partido!

Dice el Ayuntamiento que cómo va a pagar el 100% de los vagones, que ha de hacerle caso al interventor. A buenas horas, mangas verdes. Que cómo va a beneficiar a la empresa adjudicataria. Pues solo tiene que mirar a Autobuses Castillo, que tiene garantizado el equilibro financiero (que si palma aunque sea un solo euro, el Ayuntamiento lo tiene que poner) y que además le pagamos la bonificación de los bonobuses con los únicos datos que la propia empresa aporta y negándose durante dos décadas a auditarlos, en un acto de fe soronjante para una administración que administra nuestro dinero.

Y tercera razón: que el Ministerio de Hacienda no le autorizará más gasto. ¿Cuánto? Entre 500.000 y 700.000 euros al año. Ese es el déficit de explotación calculado que correspondería al Ayuntamiento. Además de los vagones, que viene pagando desde hace años, a razón de 1.200.000 euros. O sea, que si solo pagara el 25% de estos, hasta ganaría dinero respecto a la situación actual.

Puestos a pedir, la luna. Hace bien, siempre que se lo den. La realidad es que por poco más de medio millón al año de lo que ahora pagamos, porque lo estamos pagando, tendríamos un tranvía que ha costado montar 120 millones y que a buen seguro mejoraría el transporte público en Jaén. Porque empeorarlo es imposible.

¿En qué momento se rompió el amor, cuando el alcalde siempre ha apostado por el tranvía, cuando antes de serlo incluso propuso una segunda línea pese a la oposición del anterior alcalde, cuando ya se ha subido a los vagones aunque estén varados, cuando se dejó la piel negociando y hasta escenificó el acuerdo de mayo en el propio Ayuntamiento que dirige?

Márquez llegó a la política más ciudadano que político. «Soy un político atípico», se definía cuando llegó, y decía que eso gustaba al ciudadano, cansado de políticos al uso. Márquez es político por accidente. En una entrevista me dijo que se veía como Po en 'Kung Fu Panda', elegido porque cayó allí en el momento justo.

Ahora es vicario de Pablo Casado en Jaén, presidente de su consejo nacional de alcaldes y presidente provincial virtual a falta de mayores referentes en un PP jienense en plena gota fría, zarandeado por los ajustes de cuentas de la regional, los ecos de la división interna del año pasado y el ajedrez del presidente nacional colocando a sus peones.

Márquez, político atípico que huye de las fotos, los actos y los coches oficiales, que suele desplazarse en moto y acude a recoger a sus hijos, no será el próximo presidente provincial porque él no quiere, pero sí puede apoyar a quién lo será. En julio se lo jugó a todo o nada con Casado, último en las apuestas. Y ganó. Si pierde, lo mismo ya había dejado el bastón, o habían hecho que lo dejara. Pero ganó. El político por accidente ya no lo es. Eligió y ganó. Y le ha gustado ganar. Y quiere ganar en diciembre y en mayo. Por Casado, por el PP y por él. Las vueltas que da la vida, y que da el tranvía.