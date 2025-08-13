El tranvía ya tiene en marcha todos los contratos para su mantenimiento

Manuela Millán Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:48 Comenta Compartir

El final se acerca, o eso parece. Agosto ha pasado a ser el mes del tranvía de Jaén tras anunciarse la licitación de tres de los contratos esenciales para su puesta en marcha. El último, confirmado por la Junta este miércoles, supone completar el paquete de contratos de mantenimiento con la licitación por cerca de 8,9 millones (8.881.712,32) del servicio de mantenimiento de infraestructura, energía y sistemas. Las empresas interesadas en el contrato de mantenimiento tienen de plazo hasta el 23 de septiembre para presentar sus ofertas a través del portal electrónico de la Junta (Sirec).

Tiene una vigencia de cuatro años más la posibilidad de una prórroga de uno más, que se suma a contratos ya licitados en el último mes de operaciones (17,8 millones) que se encargará de los conductores, operadores de sala, limpieza o vigilancia; material rodante (7,1 millones) y señalización ferroviaria (3,2 millones), estos más centrados en el mantenimiento, cocheras, talleres, catenarias o señalización.

«Desde la Junta nos reafirmamos con estos contratos en nuestro objetivo de poner en marcha el tranvía», ha manifestado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz.

¿Y ahora qué?

A partir de ahora, hay que esperar a que se presenten las ofertas por parte de las empresas, que tienen de plazo la mayoría hasta finales de septiembre, a lo que seguirá el estudio de las mismas y su posterior adjudicación. Una vez escogidas las empresas tendrán que comenzar con los trabajos para la puesta en marcha definitiva del tranvía.

Mientras, con el actual contrato de pre-explotación se está comprobando que los sistemas funcionan de manera independiente, por lo que queda hacer las pruebas conjuntas de todo el sistema.

Del mismo modo, se harán las pruebas durante varios meses para comprobar que el sistema no presenta fallos. En este proceso entre también la incorporación de los conductores, con preferencia para aquellos que ya se formaron en su momento cuando se puso en marcha el tranvía.

El nuevo contrato

El mantenimiento integral de las infraestructuras, instalaciones y sistemas, el que se ha licitado esta semana, comprende todas las actuaciones de mantenimiento preventivo y correctivo, incluidas las limpiezas técnicas de la plataforma y vía, paradas, subestaciones, armarios y locales técnicos; y las pruebas, ensayos, certificaciones, revisiones e inspecciones que la normativa técnica y legal establezca.

Este contrato se divide en dos lotes. El primer lote incluye el mantenimiento integral de las infraestructuras del tranvía, es decir, de la plataforma y vía hasta las paradas, el edificio y el recinto de talleres y cocheras y el aparcamiento disuasorio. Igualmente, se encargará de revisar y conservar las instalaciones generales de dichas infraestructuras, así como sus instalaciones de electricidad, de energía y electrificación tranviaria.

El segundo lote se centra en el mantenimiento integral de los sistemas de seguridad, ayuda a la explotación, comunicaciones y semaforización del sistema tranviario de Jaén. En concreto, se trata de un conjunto de sistemas como el sistema de radio, ayuda a la explotación (SAE), información al viajero (SIV), transmisión de datos, transmisión de audio/video, red de área local, telefonía, circuito cerrado de televisión (CCTV), videovigilancia, detección de incendios, interfonía, control de accesos, cronometría, Scada, gestión técnica centralizada, puesto de control central, billetaje y canceladoras, semaforización de cruces y pasos de peatones, megafonía o control de accesos.

Los catorce años de espera

El tranvía de Jaén fue construido por la Junta de Andalucía (PSOE) y entregado al Ayuntamiento de Jaén en 2011 (PP), aunque nunca llegó a entrar en funcionamiento, puesto que el por entonces alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), descartó su puesta en funcionamiento por su «elevado coste». Desde entonces, tanto los trenes como las instalaciones han sufrido deterioro, vandalismo y obsolescencia técnica debido a su abandono.

Desde 2019, se han dado pasos para su necesaria puesta en marcha. Primero, con la extinción del anterior convenio y la firma de uno nuevo, en el que el Ayuntamiento se comprometía a su puesta a punto (aún pendiente por saber quien la asumirá porque el Gobierno andaluz utilizó fondos europeos) y la Junta de Andalucía se comprometía a la licitación de los contratos de operación y mantenimiento, además de la gestión de la explotación comercial. En este último punto, la Consejería de Fomento asumía el 75% del déficit de la explotación y el Ayuntamiento un 25%.

A partir de ahí, la Junta abrió un proceso de puesta a punto tanto del material móvil como de las instalaciones y sistemas, con 8,5 millones cofinanciados con fondos europeos Next Generation. Entre las intervenciones figura la renovación de 21 kilómetros de cableado de media tensión, la rehabilitación del túnel de lavado y herramientas de taller o la sustitución completa del sistema de circuito cerrado de televisión, interfonía y megafonía. En los últimos meses han circulado los trenes en pruebas, dos veces, en su recorrido completo, algo que no ocurría desde hace catorce años.