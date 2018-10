El tranvía de Jaén se topa con el pago de los trenes José Miguel de la Torre y Felipe López, hoy en Jaén. / LIÉBANA El consejero de Fomento apela a la responsabilidad del alcalde y anuncia la adjudicación de la asistencia técnica JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Jueves, 11 octubre 2018, 14:01

«Tengo, no la desesperanza, sino cierta inquietud», ha afirmado en la mañana de este jueves en la capital jienense el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López«, sobre el retraso en la firma del nuevo convenio con el Ayuntamiento de Jaén para la puesta en marcha del tranvía, construido hace casi ocho años y que solo ha funcionado en pruebas. Pese al acuerdo de financiación de mayo pasado entre las administraciones, ha surgido un nuevo escollo en las reuniones técnicas mantenidas hasta ahora. El Ayuntamiento pide también que la Junta asuma el 75% de los cinco tranvías, adquiridos en su día por 11,9 millones de euros.

«Esto no es aceptable para la Junta y no es revisable a estas alturas», ha indicado el consejero a preguntas de la prensa durante su visita al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén, en donde se ha reunido con los miembros del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, que preside del jienense José Miguel de la Torre. Felipe López ha insistido en no querer echar «sal y vinagre para agriar la relación» con el Ayuntamiento y en particular con su alcalde, Javier Márquez, apelando a la responsabilidad.

La Junta se había dado de plazo hasta finales de septiembre para firmar el nuevo convenio, que sustituya al de 2008, por el que entonces se acordó que la Junta construyera en solitario toda la infraestructura del sistema tranviario y el Ayuntamiento pagaba los trenes y asumía la explotación. El Consistorio esgrimió dificultades económicas para ponerlo en marcha y después de años y tiras y aflojas se llegó al acuerdo de la pasada primavera por el que el Ayuntamiento sufragará el 25% del déficit de explotación y el 75% restante la Junta, además de asumir la explotación. De hecho, el consejero ha anunciado que la semana que viene se adjudicará la asistencia técnica para elaborar el pliego de condiciones y sacar a concurso la explotación del tranvía de Jaén.