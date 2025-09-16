El tranvía de Jaén realizará una simulación del recorrido completo este miércoles La consejera Rocío Díaz subraya que el proyecto avanza a buen ritmo hacia su puesta en servicio definitiva tras 14 años de espera

El tranvía de Jaén afronta un nuevo hito en su calendario de pruebas con la primera simulación del recorrido comercial, que tendrá lugar este miércoles 17 de septiembre a las 16:00 horas. La unidad tranviaria completará el trayecto de ida y vuelta, con cambio de vías, simulando el recorrido comercial.

La jornada se centra en validar la interoperabilidad de los subsistemas que garantizan la seguridad y eficiencia del servicio: la respuesta de la señalización ferroviaria, la coordinación de la semaforización urbana y la alimentación eléctrica a través de la catenaria. Estos ensayos permitirán también ajustar otros aspectos técnicos como los tiempos de viaje y el rendimiento del sistema eléctrico de catenaria, además de proporcionar información valiosa para la posterior fase de pruebas con viajeros simulados.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha destacado que este tipo de actuaciones son fundamentales, ya que permiten simular de manera controlada el trayecto que en un futuro realizará el tranvía cuando este en operación comercial». La consejera ha subrayado que «gracias al esfuerzo realizado desde que Juanma Moreno llegó a la Junta de Andalucía, se ha impulsado el tranvía de Jaén y estamos más cerca que nunca de su puesta en marcha definitiva tras 14 años de espera».

Prueba del buen ritmo al que avanza el proyecto, es que las ofertas para los contratos de operación y mantenimiento, valorados en más de 42 millones de euros, se presentarán este mes tras la gran acogida que tuvo la reciente jornada de visita técnica entre las empresas del sector.

La reactivación del tranvía de Jaén ha sido posible gracias a una inversión de 8,5 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos Next Generation, destinados a la puesta a punto del material móvil y de las instalaciones. Entre las actuaciones ejecutadas destacan la renovación de 21 kilómetros de cableado de media tensión, la rehabilitación del túnel de lavado y de los equipos de taller, así como la sustitución completa del sistema de circuito cerrado de televisión, interfonía y megafonía.