«El tranvía de Jaén se va a desatascar cuando acaben las elecciones» «Nos hemos sentado y buscado una fórmula para que el Ayuntamiento de Jaén, que es el más endeudado de España, pudiera afrontar la puesta en marcha de un tranvía con un convenio en el que la Junta, y doy las gracias al presidente de la Diputación de Jaén, afrontaran el 80% del coste del servicio», señala Juan Marín QUICO CHIRINO GRANADA Domingo, 11 noviembre 2018, 00:57

-Menciona el tranvía Jaén. ¿En qué puede afectar a su puesta en marcha el cambio de gobierno que haya el 2D?

-El tranvía se va a desatascar cuando acaben las elecciones. Fue un tema personal. Tuve que sentar en una mesa al alcalde de Jaén y al consejero de Fomento. No se hablaban porque uno era del PP y otro del PSOE. Nos hemos sentado y buscado una fórmula para que el Ayuntamiento de Jaén, que es el más endeudado de España, pudiera afrontar la puesta en marcha de un tranvía con un convenio en el que la Junta, y doy las gracias al presidente de la Diputación de Jaén, afrontaran el 80% del coste del servicio. El alcalde estaba de acuerdo. De hecho, llevó el convenio y ahora lo han vuelto a parar porque están las elecciones. Es necesario el tranvía de Jaén. Una ciudad donde el centro es inaccesible. No falta nada, solo firmar, sacar la licitación y adjudicación y empezar a funcionar. El tranvía de Jaén va a empezar a funcionar cuando Ciudadanos gobierne en Jaén, porque PSOE y PP no se van a poner nunca de acuerdo. Pese a que la presidenta y el consejero se comprometieron conmigo a que antes de final de año estaría funcionando.