El tranvía contará con unos diez millones para «los últimos contratos»

El tranvía, tan protagonista durante años, pasa a un segundo plano y, aunque la consejera Catalina García y Jesús Estrella no han detallado el presupuesto, ... contará con diez millones para 2026 que se destinarán a sufragar los últimos contratos, que esperan tener licitados a finales de año.

Con respecto a otra materia clave para la provincia, Agricultura, tendrá un presupuesto de 17,2 millones destinados a la construcción y equipamiento de una bioindustria para el tratamiento del orujo. A ello se suman 5,7 millones para la creación del Centro de Referencia de Control de Calidad del Aceite de Oliva, que situará a la provincia como epicentro del análisis y la innovación en el sector del aceite.

También se incorporan los proyectos de redacción de depuración en Jódar, Lopera, Arroyo del Ojanco, Cárcheles y Pozo Alcón. Además, el Plan Parra permitirá que siete comunidades de regantes se beneficien de la reutilización de aguas residuales. Asimismo, aparece consignación presupuestaria para las conducciones del Sistema Víboras-Quiebrajano.

Por otro lado, la inversión en materia de infraestructuras hidráulicas se centra en 3,6 millones en la nueva EDAR de Villanueva del Arzobispo, otros 3,6 millones en la de Campillo de Arenas y Noalejo, 1,4 millones en la ampliación de la depuradora de Linares, y 802.500 euros en la agrupación de vertidos y EDAR de Navas de San Juan.

Medio Ambiente

En este caso, el presupuesto asciende a 20,6 millones, con actuaciones que abarcan desde la economía circular hasta la gestión forestal y la protección de los espacios naturales. Destacamos los 10,3 millones en restauración, modernización y prevención en caminos forestales. Otros 3,8 millones se destinan a los municipios para la implantación de la normativa de residuos y la recogida separada de biorresiduos, además de 533.000 euros para mejorar la calidad del aire. En el ámbito forestal, se invertirán más de ocho millones en actuaciones de bioeconomía y selvicultura sostenible, 1,6 en la prevención de daños forestales y casi medio millón en la restauración de áreas degradadas.

También se prevén inversiones de 716.000 euros para la modernización de caminos forestales de la provincia, 862.000 euros para vías pecuarias y 1,9 millones en selvicultura adaptativa, que promueve prácticas sostenibles frente al cambio climático.

Entre los proyectos más destacados figuran los 1,1 millones de euros para la adecuación del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas del Quiebrajano, 820.000 euros para el centro de cría Río Borosa, y 600.000 euros para las obras de mejora del Mirador del Puerto de las Palomas, en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.