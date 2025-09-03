El tranvía consigue más de 20 'pretendientes' para optar a los contratos de mantenimiento

Manuela Millán Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:32 Comenta Compartir

Ganas de hacerse con el tranvía. Los contratos para la puesta en marcha del tranvía de Jaén siguen su curso, tras publicarse la licencia en las últimas semanas, con más de una veintena de empresas interesadas en concurrir a los contratos de operación y mantenimiento del sistema tranviario. Representantes de las entidades han participado este miércoles en una visita técnica a las cocheras y al trazado.

El objetivo de la jornada es que las compañías conozcan de forma detallada la infraestructura y los equipos del tranvía, de modo que ajusten sus propuestas a los pliegos de condiciones de las licitaciones de los cuatro contratos, que se encuentran actualmente en plazo de presentación de ofertas.

La visita incluía tanto el recorrido por el edificio de talleres y cocheras como la supervisión del trazado de 4,7 kilómetros y de las instalaciones distribuidas a lo largo de la línea. A partir de ahora las empresas podrán optar a estos contratos, hasta finales de septiembre. El tranvía, que acumula años de retraso, podría estar en marcha el próximo invierno según el último anuncio de la Junta.

El proceso

Los contratos de operación y mantenimiento constituyen una pieza esencial dentro del proceso de activación del tranvía, al garantizar tanto la seguridad como la calidad del servicio en su fase de explotación. Todos ellos se han licitado este verano, con un presupuesto base de más de 37 millones y una vigencia de cuatro años, con la posibilidad de una prórroga de un año más. En concreto, son los contratos de operación (17,8 millones), mantenimiento de infraestructura, energía y sistemas (8,9 millones), mantenimiento de material rodante (7,2 millones), y mantenimiento de la señalización ferroviaria (3,2 millones).

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, subraya que la visita demuestra «el enorme interés que despierta el tranvía, que avanza ya hacia su etapa definitiva, con un marco de gestión sólido que genera confianza al sector empresarial». Este nuevo escenario llega tras la puesta a punto tanto del material móvil como de las instalaciones y sistemas, con 8,5 millones de euros cofinanciados con fondos europeos Next Generation.

Entre las intervenciones, se incluye la renovación de 21 kilómetros de cableado de media tensión, la rehabilitación del túnel de lavado y herramientas de taller o la sustitución completa del sistema de circuito cerrado de televisión, interfonía y megafonía.