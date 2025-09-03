Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Visita de las empresas a las cocheras del tranvía. IDEAL
Licitaciones

El tranvía consigue más de 20 'pretendientes' para optar a los contratos de mantenimiento

Representantes de estas entidades visitan las cocheras y el trazado para conocer con detalles y necesidades de la infraestructura

Manuela Millán

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:32

Ganas de hacerse con el tranvía. Los contratos para la puesta en marcha del tranvía de Jaén siguen su curso, tras publicarse la licencia en las últimas semanas, con más de una veintena de empresas interesadas en concurrir a los contratos de operación y mantenimiento del sistema tranviario. Representantes de las entidades han participado este miércoles en una visita técnica a las cocheras y al trazado.

El objetivo de la jornada es que las compañías conozcan de forma detallada la infraestructura y los equipos del tranvía, de modo que ajusten sus propuestas a los pliegos de condiciones de las licitaciones de los cuatro contratos, que se encuentran actualmente en plazo de presentación de ofertas.

La visita incluía tanto el recorrido por el edificio de talleres y cocheras como la supervisión del trazado de 4,7 kilómetros y de las instalaciones distribuidas a lo largo de la línea. A partir de ahora las empresas podrán optar a estos contratos, hasta finales de septiembre. El tranvía, que acumula años de retraso, podría estar en marcha el próximo invierno según el último anuncio de la Junta.

El proceso

Los contratos de operación y mantenimiento constituyen una pieza esencial dentro del proceso de activación del tranvía, al garantizar tanto la seguridad como la calidad del servicio en su fase de explotación. Todos ellos se han licitado este verano, con un presupuesto base de más de 37 millones y una vigencia de cuatro años, con la posibilidad de una prórroga de un año más. En concreto, son los contratos de operación (17,8 millones), mantenimiento de infraestructura, energía y sistemas (8,9 millones), mantenimiento de material rodante (7,2 millones), y mantenimiento de la señalización ferroviaria (3,2 millones).

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, subraya que la visita demuestra «el enorme interés que despierta el tranvía, que avanza ya hacia su etapa definitiva, con un marco de gestión sólido que genera confianza al sector empresarial». Este nuevo escenario llega tras la puesta a punto tanto del material móvil como de las instalaciones y sistemas, con 8,5 millones de euros cofinanciados con fondos europeos Next Generation.

Entre las intervenciones, se incluye la renovación de 21 kilómetros de cableado de media tensión, la rehabilitación del túnel de lavado y herramientas de taller o la sustitución completa del sistema de circuito cerrado de televisión, interfonía y megafonía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La exalcaldesa de un pueblo de Granada compra la casa señorial del suegro de Aben Humeya con fines turísticos
  2. 2 Alarma entre los policías por el suicidio de tres agentes, uno en Jaén, en 24 horas
  3. 3 Las fuerzas de seguridad desplegarán todo su potencial en la Feria
  4. 4 Esta noche arranca la Feria con el encendido y la cena de los mayores
  5. 5 Así hemos narrado la undécima etapa, sin ganador final en Bilbao por motivos de seguridad
  6. 6 La Primera División de fútbol sala arranca este viernes repleta de novedades
  7. 7 El no al grado de Biomédica «carece de fundamento» aunque la UJA esperan el sí del Ministerio
  8. 8 La mutación de la 'filántropa' Priscilla: ni igualdad racial ni niños pobres...
  9. 9 El Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala, listo para una nueva temporada
  10. 10 La Junta habría derivado 2,3 millones de euros al Hospital privado de Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El tranvía consigue más de 20 'pretendientes' para optar a los contratos de mantenimiento

El tranvía consigue más de 20 &#039;pretendientes&#039; para optar a los contratos de mantenimiento