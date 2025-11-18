Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El tranvía, en pruebas, este martes. IDEAL
Pruebas

El tranvía se cobra su primera multa

Un vehículo aparcado en las vías interrumpe el trayecto del vagón a la altura de Roldán y Marín y se salda con una sanción al conductor

Manuela Millán

Manuela Millán

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:48

Comenta

Paseo con sorpresa en la capital. El tranvía ha vuelto a ponerse en marcha este martes para realizar el primer recorrido real y completo dentro ... del sistema de pruebas que está realizando la Junta previo a su puesta en marcha definitiva que, se prevé, sea en torno a marzo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 27 detenidos en Linares por estafar online 180.000 euros en venta de coches y recambios
  2. 2 El polígono industrial Ave María se dispone a su modernización
  3. 3

    20 años de cárcel por violar a dos hermanos hasta que cumplieron 13 años
  4. 4 Siempre igual
  5. 5 Las últimas y copiosas precipitaciones dejan beneficios en el campo
  6. 6 Llega una de las zambombas más célebres de la región
  7. 7

    Con singularidad y sin fondo de nivelación, la propuesta del nuevo sistema de financiación preocupa a la Junta
  8. 8

    Avanzan las obras del gimnasio de La Loma, que tendrá acceso independiente desde fuera
  9. 9

    Los vecinos de la Asociación Cauce se niegan a «marcharse del barrio»
  10. 10

    Avanzan las obras del gimnasio de La Loma, que tendrá acceso independiente desde fuera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El tranvía se cobra su primera multa

El tranvía se cobra su primera multa