El tranvía se cobra su primera multa

Paseo con sorpresa en la capital. El tranvía ha vuelto a ponerse en marcha este martes para realizar el primer recorrido real y completo dentro ... del sistema de pruebas que está realizando la Junta previo a su puesta en marcha definitiva que, se prevé, sea en torno a marzo.

Sin embargo, la poca costumbre de ver los vagones en circulación ha jugado una mala pasada a un conductor, que ha sido multado. En concreto, tenía su vehículo aparcado en las vías (que llevan sirviendo de aparcamiento catorce años), lo que ha impedido el paso del tranvía, que incluso ha tenido que pararse a la altura de Roldán y Marín, en la última parada.

Los técnicos han buscado a esta persona que, una vez localizada, ha retirado el coche, aunque ya era tarde y las autoridades le han impuesto la correspondiente sanción.

Una multa que podría llegar a los 200 euros, además de ostentar el título de ser el primer jienense multado por una infracción del tranvía incluso antes de su puesta en marcha.

La Policía Local supervisa desde hace meses que no se estacione en las vías, una vez arregladas y puesta a punto para la llegada de la infraestructura.