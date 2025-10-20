Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cuatro de los cinco vagones en las cocheras del tranvía. M. M.
Saldrá de nuevo el miércoles

El tranvía no circulará en la capital esta Navidad

La Junta tiene previsto, si no hay cambios, tener adjudicados los últimos contratos en esa fecha y comenzar con las pruebas en blanco

Manuela Millán

Manuela Millán

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:41

Más cerca, pero aún queda. Nueva y tensa visita de la consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz, a las cocheras del tranvía, que ya cuenta con el sistema de control y los cinco vagones preparados, a falta de los últimos contratos. Díaz ha anunciado que esperan que estén adjudicados para finales de año, a lo que seguirán las pruebas en blanco, es decir, la simulación del trayecto que hará el tranvía una vez que esté en marcha.

Esto hace inviable que se pueda ver a los vagones circulando en Navidad, tal y como pide el Ayuntamiento, y los propios comerciantes, al considerar que «es clave para la campaña navideña».

Antes, este mismo miércoles, el tranvía volverá a realizar nuevas pruebas por la ciudad, en esta ocasión para comprobar el sistema de semáforos, esencial para su buen funcionamiento.

A partir de ahí, el tranvía sigue su curso, aunque sembrando la discordia entre Ayuntamiento y Junta, con claras evidencias de las dispuestas que ha traído consigo la infraestructura desde que se firmara el nuevo convenio, en 2021. La visita de hoy ha incluido cruce de acusaciones sobre la responsabilidad de los retrasos, el abandono al que ha sido sometido durante casi década y media, y sobre el compromiso de unos y otros para su puesta en marcha.

La clave está en 2026, si son capaces de salvar las diferencias, los jienenses se volverán a montar en el tranvía.

