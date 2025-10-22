El tranvía de la capital vuelve a salir, en pruebas, otra vez

Manuela Millán Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:40 | Actualizado 19:45h. Comenta Compartir

El 'hijo' que ahora todos quieren vuelve a pasear por las calles de la capital. El tranvía ha vuelto a realizar su recorrido completo, con diferentes vagones, en unas nuevas pruebas, las cuartas ya desde noviembre. En este caso, el objetivo ha sido verificar la coordinación entre la semaforización urbana y la señalización ferroviaria, así como evaluar el nuevo diseño del sistema de demanda de emergencia.

«Unas pruebas que son fundamentales para garantizar la seguridad, eficiencia y operativa del servicio», trasladó la consejera de Fomento, Rocío Díaz, en su visita a las cocheras el pasado lunes. Allí anunció estas nuevas pruebas y la adjudicación de los últimos contratos antes de final de año. Por tanto, el tranvía no llegará hasta 2026, pero las pruebas en blanco, sin pasajeros, se impulsarán a comienzo del próximo año.

Tras catorce años de espera, el primer recorrido completo, como el del pasado mes de septiembre, causaron una gran sensación en la ciudadanía, especialmente entre quienes están acostumbrados a ver las vías, pero nunca llegaron a verlo en funcionamiento (solo circuló en pruebas).

Ahora, tras varias puestas a punto, la ciudadanía es más reacia y, aunque capta las miradas de los viandantes, el comentario más común es «¿pero cuándo va a funcionar?».

Ampliar

Pruebas tensas

Las nuevas pruebas llegan tras una visita en la que se constató la tensión que existe entre la Junta y El Ayuntamiento en relación al tranvía. Aunque coinciden en la necesidad de su puesta en marcha, el Gobierno local pide que esté en funcionamiento esta Navidad, como solicitan los comerciantes, mientras que la Junta asocia el retraso a los «cinco meses que esperaron la documentación del Ayuntamiento para impulsar los últimos contratos». El propio presidente andaluz, Juanma Moreno, anunció que circularía por las calles en 2024.

Tampoco se ponen de acuerdo en la cantidad a aportar por cada administración, con cruce de acusaciones por la puesta a punto, que corresponde al Ayuntamiento, pero que, a su vez, acusa de «hacer negocio» a la Junta al «utilizar fondos europeos para cobrar dos veces la cantidad que le corresponden a la Administración local», que es de 4,5 millones de euros en la puesta a punto.

De momento, el tranvía sigue probando el sistema y, si nada lo impide, será una realidad en 2026.

Temas

Tranvía de Jaén