El tranvía atrae todas las miradas en su segundo recorrido al completo

Miércoles, 17 de septiembre 2025

Y volvió a circular, al menos un ratito. Tercera y más expectante puesta en marcha de las pruebas del tranvía de la capital. Con unos cuarenta minutos de retraso, sobre las 16:40, uno de los vagones ha iniciado el trayecto desde las cocheras para hacer el recorrido completo, a lo que ha seguido una segunda vuelta realizando una simulación de cómo será el camino que realizarán los jienenses una vez que esté en marcha, previsiblemente «en invierno», aunque sin fecha fija.

Muchos de esos vecinos que llevan esperando catorce años para ver el tranvía por las calles se han acercado a las vías donde lo han esperado pacientemente (ha tardado unas dos horas y media en completar el recorrido) para fotografiarse con él vagón, distinto al que recorrió Jaén en sus inicios y comentar los 'sorprendente' que era verlo por las vías en plena tarde.

De hecho, ha habido ejemplos como los de un señor mayor que lo ha esperado en la última parada para volver a verlo, pues se montó en pruebas hace catorce años y quería asegurarse de que «su vuelta era una realidad». Más sorprendentes han sido los rostros de los niños y niñas que se acercaban con sus padres y que nunca habían visto las vías ocupadas. A algunos les ha parecido «chulísimo» y otros directamente han posado para tener una foto de recuerdo, por si acaso.

Mientras, los técnicos acompañaban al único vagón que ha hecho el trayecto, con numerosas paradas para comprobar catenarias y el resto del sistema, y han confirmado que, a priori, todo se ha desarrollado con normalidad. Tan solo se ha tenido que realizar una parada a la altura del Banco de España, a causa de un cableado que se ha enganchado, pero sin más incidencias. También han estado presentes agentes de Policía Local, pendientes del tráfico y de limpiar las vías que han servido de aparcamiento durante más de una década y media.

Con estas pruebas, el tranvía da un nuevo paso hacia la meta, que será su puesta en marcha definitiva. Antes, tendrán que adjudicarse los últimos contratos y volver a realizar las pruebas, algunas ya con viajeros. Desde el Ayuntamiento se pide que el tranvía sea una realidad para finales de año, tal y como se anunció por parte de la Junta, aunque ahora la previsión es que sea «a lo largo del invierno» cuando los más pequeños puedan ver los vagones «tan chulísimos» y tan tardíos, circular por su ciudad.

Las pruebas

La jornada se ha centrado en validar la interoperabilidad de los subsistemas que garantizan la seguridad y eficiencia del servicio: la respuesta de la señalización ferroviaria, la coordinación de la semaforización urbana (que lleva una empresa de Granada distinta a la que se encarga de los semáforos del resto de la ciudad) y la alimentación eléctrica a través de la catenaria. Estos ensayos permitirán también ajustar otros aspectos técnicos como los tiempos de viaje y el rendimiento del sistema eléctrico de catenaria, además de proporcionar información valiosa para la posterior fase de pruebas con viajeros simulados.

Desde la Consejería de Fomento se destaca que este tipo de actuaciones «son fundamentales, ya que permiten simular de manera controlada el trayecto que en un futuro realizará el tranvía cuando este en operación comercial».

La reactivación del tranvía de Jaén ha sido posible gracias a una inversión de 8,5 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos Next Generation, destinados a la puesta a punto del material móvil y de las instalaciones. Entre las actuaciones ejecutadas destacan la renovación de 21 kilómetros de cableado de media tensión, la rehabilitación del túnel de lavado y de los equipos de taller, así como la sustitución completa del sistema de circuito cerrado de televisión, interfonía y megafonía.

Será la próxima semana cuando se cierren dos de los contratos claves para su puesta en marcha por lo que octubre será un mes decisivo para conocer las fechas definitivas.