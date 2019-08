El Ayuntamiento usa trampas y feromonas sexuales para salvar las clásicas palmeras de la ciudad, habiéndose arrancado ya una veintena La palmera más alta de Jaén tras podarse por el ataque del picudo rojo, en abril. :: / A. Olivares El Consistorio insta a otras administraciones a que procedan igual para frenar la letal enfermedad MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Miércoles, 21 agosto 2019, 01:16

Las palmeras de la capital están enfermas, y si no se pone remedio, se perderán. Muchas de ellas, tradicionales y hasta alguna histórica como la centenaria de Rey Alhamar, la más grande de Jaén, ya están heridas de muerte. Biólogos han dado la voz de alarma en repetidas ocasiones. Para tratar de salvarlas el Ayuntamiento de Jaén trabaja en un plan que incluye el uso de trampas y feromonas contra la plaga de picudo rojo de la palmera, repartidas en un centenar de señuelos en todo el término municipal, además la eliminación de los ejemplares afectados para que no contagien al resto. Ya se han eliminado cerca de una treintena en los últimos meses. El picudo rojo es un pequeño escarabajo que vive dentro de las palmeras hasta que las seca. Los primeros casos se detectaron en 2013 en el extrarradio de la ciudad y no se ha frenado su avance.

Ahora se trata de hacer un esfuerzo para salvar a las clásicas palmeras de Jaén que, como el resto de árboles de la capital, son «un tesoro que debe ser protegido», un patrimonio natural con un gran valor tanto ornamental como ecológico y cuyo control además «no tiene un coste muy elevado, sólo un poco de monitoreo», explica el biólogo jienense Juan Carlos Hervás. «Estamos necesitados de zonas verdes y son un foco más de CO2, da rabia que en ciudades como Málaga, que tiene hasta 8.000 palmeras, tengan capacidad para controlarlas, y en Jaén, donde hay 350 o 400, dejemos que se sequen», criticó.

La concejala de Medio Ambiente y Agricultura, Mari Carmen Angulo, informó ayer del control biológico de esta enfermedad, que se realiza mediante un tratamiento que arrancó a finales de 2017 y que gira en torno al empleo de un hongo entomopatógeno, la beauveria bastiana, que sustituye a los productos químicos, que daban como resultado una clara debilitación de los árboles.

En este caso, las esporas del hongo entran en contacto con la cutícula del insecto, germinando y penetrando en su cavidad interna, por lo que muere en unos días. Los escarabajos afectados presentan un aspecto muy característico, con un moho blanquecino por las articulaciones y tejidos blandos, a modo de algodón, que corresponde con el micelio de este agresivo hongo en crecimiento. El mismo picudo, antes de morir, sirve de vehículo transmisor de la enfermedad para sus semejantes transportando las esporas adheridas al cuerpo allí donde vaya.

Esta estrategia, según explicó la edil, fue puesta en marcha en Jaén una vez contrastados los buenos resultados obtenidos en ciudades como Málaga en las que por su clima, la plaga de este escarabajo de origen tropical es aún más agresiva que en Jaén. Así, de la mano de asesores expertos en la materia, se ha impulsado el protocolo encaminado a frenar una alta presión de plaga presente en las palmeras de la ciudad.

«Los tratamientos con fitosanitarios se han dejado de hacer, para sustituirlo con un método a base de feromonas y trampas, una lucha biológica», comentó Angulo para precisar hay un centenar de estas labores en marcha en todo el término municipal.

Atrayente sexual

Esta lucha contra el picudo rojo comienza por la monitorización in situ de la plaga con trampas de feromonas, que son atrayentes sexuales y 'kairomonas', compuestos químicos cuyo efecto beneficia al receptor y especialmente diseñadas para estos insectos.

Como ejemplo de la eficacia de este sistema en los conteos realizados en el mes de mayo por operarios de la empresa FCC, se cifran las capturas en 1.072 ejemplares, 835 hembras y 237 machos, incrementándose en junio a 1.215 ejemplares, 945 hembras y 270 machos.

Por otro lado, se hizo hincapié en que es de gran importancia la detección precoz de la plaga e intervenir sobre los ejemplares afectados, una vez se detecten los primeros síntomas, mediante cirugías. Su objetivo principal es eliminar la mayor parte del tejido dañado por picudo rojo.

Para ello, primero se extraen todas las larvas y capullos que se encuentren, así como el tejido afectado que haya albergado galerías o túneles y que se esté en proceso de descomposición. Tras la cirugía hay que aplicar tratamientos biológicos a base de 'beauveria bastiana', aplicados en la copa de las palmeras, que consiste en introducir este producto en las galerías que puedan quedar y sanar el tejido afectado. Es recomendable usar también un fungicida para evitar el crecimiento de hongos.

Estos tratamientos se hacen extensivos a todas las palmeras de la ciudad que, aunque no muestren síntomas, son tratadas de forma preventiva, insistió la concejala. Las afectadas que no han sido capaces de recuperarse tras las cirugías y tratamientos efectuados se eliminarán según las normativas especificadas en cada zona, evitando la proliferación y crecimiento de las larvas extraídas o la infección de otras palmeras sanas.

La centenaria de Rey Alhamar, herida de muerte

«Es la mejor palmera de Jaén, por su porte y su historia; no recuerdo otra de este tamaño en la ciudad», explicaba hace meses el biólogo Antonio Tudela, uno de los impulsores del Catálogo Municipal de Árboles Singulares de Jaén, en el que figura desde su creación el ejemplar de palmera canaria («Phoenix canarienses») de la calle Rey Alhamar, cuando se supo que el futuro era negro, tocado de muerte por el ataque del picudo rojo. En abril se le realizó una 'cirugía' para tratar de salvarla, cortando una a una las hojas que ya llevaban meses secas. Quedó completamente pelada para lamento de muchos vecinos del entorno. El entonces edil de Mantenimiento Urbano, Juan José Jódar, no quiso darla directamente por muerta. «Ojalá la recuperemos», dijo.

La también conocida como palmera de Inocente Fe Jiménez (1880-1968) se plantó en el chalé de quien fuera alcalde de Jaén entre 1920 y 1922 y cuando se construyó un bloque de viviendas de cuatro plantas actual el proyecto tuvo que modificarse para mantener la ya emblemática palmera.