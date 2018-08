Tráfico 'caza' a 1.900 jienenses con el móvil mientras conduce, con multa de 200 euros Un conductor, jugándose la vida y la de su acompañante. / EFE En Jaén multó en 2017 a 1.162 personas por usar el teléfono al volante y a 707 en lo que va de año; va camino de ser la segunda infracción más común MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS JAÉN CARLOS MORÁN GRANADA Miércoles, 29 agosto 2018, 00:12

Hay personas que están dispuestas a dar la vida por su móvil. No es una exageración ni una boutade. La obsesión por los teléfonos celulares está alcanzado cotas demenciales. Esa dependencia del aparato estrella de las denominadas nuevas tecnologías no solo es peligrosa para el propio adicto: también puede causar perjuicios a otros. Sobre todo, cuando está la carretera de por medio. La arriesgada práctica de conducir con el móvil pegado a la oreja o enviando (y recibiendo) mensajes de texto está cerca de convertirse en la segunda infracción de tráfico más habitual en Jaén. Sólo el exceso de velocidad y el no uso del cinturón de seguridad o sistema de retención infantil, por muy poco, están por delante, según la información facilitada a IDEAL por la Dirección General de Tráfico (DGT) en Jaén. No está mal para un transgresión de las normas de circulación que hace 20 años prácticamente no existía.

Da lo mismo que haya dispositivos como el 'manos libres': hay gente que prefiere jugársela. Y no son pocos. El año pasado, la Guardia Civil de Tráfico de Jaén multó a 3.636 personas por circular haciendo un uso irregular del móvil. Y en lo que va de 2018 -concretamente, hasta ayer, 28 de agosto-, ya han sido sancionados por esa misma razón 707 conductores (por no usar el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil se han puesto solo 71 más; por velocidad se han puesto 2.443 multas). Cada año van a más las multas por la utilización del móvil mientras se conduce.

Además, los agentes del instituto armado retiraron en 2017 3.486 puntos a ciudadanos cazados con las manos en el teléfono y 2.121 en el presente ejercicio. Y no es baladí, más de dos mil jienenses se han quedado sin carné al agotar todos los puntos desde que este comenzó y uno de cada tres conductores de la provincia han perdido «crédito». Eso sí, las muertes han bajado a la mitad desde que entró en vigor.

Por Whatsapp, casi peor

A nivel andaluz, Tráfico ha 'cazado' a 15.693 andaluces hablando por el móvil mientras conduce en los primeros siete meses de este año. Sevilla es la provincia con más sanciones mientras que Jaén cierra el ránking andaluz, cerca de Córdoba y Huelva.

La utilización en la carretera de aplicaciones de mensajería, como Whatsapp, también está prohibida. Es tanto o más peligroso que llamar, ya que implica las tres formas de distracción existentes: visual, al irse los ojos a la pantalla; cognitiva, pues la mente está centrada en lo que pone el mensaje; y la manual, pues los dedos están ocupados tecleando. A esto se une que según los expertos el uso del teléfono alarga los tiempos de reacción hasta en un segundo. Un segundo extra puede ser mucho según a la velocidad a la que se vaya. A solo 50km/h se recorren 13 metros sin darse cuenta, tres veces la longitud del coche.

Marcar un teléfono quita la atención 13 segundos, a 100 km/h son 361 m sin mirar la carretera

Marcar un teléfono hace perder la atención durante trece segundos. A 100 km/h supone recorrer 361 metros sin mirar la carretera. Además, el móvil al volante duplica el tiempo de reacción y multiplica de cuatro a nueve veces el riesgo de accidente de tráfico.

'Periodistas' aficionados

Detrás de las cifras, que siempre son frías como la indiferencia, hay muchos sustos y, lo que es peor, mucho dolor. Es el sino de los tiempos. El boom de los teléfonos con conexión a Internet ha modificado hábitos de forma masiva. Probablemente, ningún otro invento ha influido tanto en el comportamiento humano en los últimos siglos. Y no siempre para bien. La onda expansiva de la eclosión de la industria de los móviles está alumbrando conductas que se aproximan demasiado al disparate. Sobre todo, a la hora de ponerse al volante. Hay conductores que pueden poner todo de su parte para morir (o matar) por su teléfono.

Son muchos los casos constatados de personas que iban usando el móvil, se distraen y se salen de la calzada. Agentes de la Guardia Civil incluso destacan casos extremos, en los que tras estrellarse el automóvil y quedar tirado de mala manera, cuando llegan los agentes de la Guardia Civil y los equipos sanitarios, la persona afectada sólo tenía una preocupación: su móvil. «'¡¿Dónde está mi teléfono!?' '¡¿Qué le ha pasado a mi teléfono!?' Eso era lo único que decía. Era increíble. Los médicos le pedían que se calmara para poder examinarla y ver si tenía alguna herida, pero a ella lo único que le importaba era su móvil. Había volcado por circular utilizándolo y seguía pidiendo que lo buscáramos. Escalofriante. Y salió ilesa», recuerdan fuentes de la Benemérita a este periódico. «Hay verdaderos adictos», subrayan.

Cada año va a más en Jaén; la sanción es de 200 euros y 3 puntos y se estudia subirlo a 4 o 6

No sufrió heridas, que es lo principal, pero no se fue de rositas. Utilizar el celular mientras se conduce conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de tres puntos. El Gobierno está estudiando subirla a entre cuatro y seis puntos.

Y luego está el fenómeno de los «periodistas aficionados», conductores que mueven el volante con una mano mientras se graban a sí mismos con el móvil o reducen la marcha para hacer un vídeo de un accidente que se ha cruzado en su camino. En estos casos, la Guardia Civil a veces no tiene tiempo de parar a los infractores para multarlos cara a cara, aunque no hace falta entregar personalmente el boletín. Las sanciones les llegarán por correo.

Los ciclistas, sin auriculares

Los ciclistas tampoco pueden circular con auriculares para escuchar música a través de los móviles. Lo dice porque hay algunos que lo hacen y creen que no están contraviniendo las normas. Son ochenta euros de multa, pero no implica la retirada de puntos.

Idéntico castigo tiene caminar por la autovía oyendo música con unos cascos enganchados al teléfono. También está prohibido.

Encajar el móvil entre la oreja y el casco, una infracción propia de motoristas, tampoco está permitido. Ni los 'pinganillos'. Y los guardias ya tienen más que calado el truco de cubrirse el cuello con bufandas o fulares para que no se vean los 'pinganillos'.

La solución, subrayan desde la Guardia Civil, para ahorrarse problemas, dinero y, sobre todo, preservar la salud, es sencilla: «Que pongan el móvil en el modo vida, que lo apaguen cuando se suban al coche. No hay ninguna llamada que merezca jugarse la vida».