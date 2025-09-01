Trabajos de limpieza y puesta a punto en las diez paradas del tranvía

Tomando forma. El tranvía de la capital sigue dando pequeños pasos para su puesta en marcha definitiva, que ya no está confirmada para este año ... como la Junta anunció (que ahora señala el próximo invierno), pero que ya tiene todos los contratos en marcha. En las últimas semanas, los jienenses que hayan paseado por algunas de las diez paradas que se distribuyen por la ciudad, habrán podido observar el cambio que han experimentado, al igual que los paneles que anunciarán, en un futuro, los minutos de espera para la llegada de los vagones.

Así, según ha podido comprobar este periódico, desde julio se han llevado a cabo labores de limpieza y mejora de las diez paradas, que ya estarían llegando a su fin. Se trata de una de las acciones necesarias dentro del proceso de puesta a punto tanto del material móvil como de las instalaciones y sistemas, que comenzó en el año 2019, tras el nuevo acuerdo firmado por la Junta (PP) y el Ayuntamiento (PSOE-Cs) para su impulso definitivo y que todavía está en proceso.

Mes clave

Si agosto se marcha siendo un mes de importantes anuncios para el tranvía, septiembre será otro mes clave, marcado por el cierre de plazo para las licitaciones de los contratos que siguen pendientes. Se trata de las licitaciones de tres de los contratos esenciales para su puesta en marcha. En concreto, se ha anunciado el paquete de contratos de mantenimiento con el impulso por cerca de 8,9 millones (8.881.712,32) del servicio de mantenimiento de infraestructura, energía y sistemas que se suma a los contratos ya licitados en el último mes de operaciones (17,8 millones) que se encargará de los conductores, operadores de sala, limpieza o vigilancia; material rodante (7,1 millones) y señalización ferroviaria (3,2 millones), estos más centrados en el mantenimiento, cocheras, talleres, catenarias o señalización.