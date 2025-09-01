Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Padada del tranvía, a la altura del Paseo de la Estación. M. Millán
Trabajos de limpieza y puesta a punto en las diez paradas del tranvía

Forma parte del proceso de la adecuación del sistema que ya tiene todos los contratos licitados y cuyo plazo culmina este mes

Manuela Millán

Manuela Millán

Lunes, 1 de septiembre 2025, 23:39

Tomando forma. El tranvía de la capital sigue dando pequeños pasos para su puesta en marcha definitiva, que ya no está confirmada para este año ... como la Junta anunció (que ahora señala el próximo invierno), pero que ya tiene todos los contratos en marcha. En las últimas semanas, los jienenses que hayan paseado por algunas de las diez paradas que se distribuyen por la ciudad, habrán podido observar el cambio que han experimentado, al igual que los paneles que anunciarán, en un futuro, los minutos de espera para la llegada de los vagones.

