Estado de la carretera. IDEAL

Una tormenta deja más 60 litros por metro cuadrado en la pedanía de Charilla

Se han producido daños en la carretera de acceso hacia Alcalá La Real, con desprendimiento de barro y piedras

Jesús Jiménez

Jaén

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:23

Una fuerte tormenta de verano ha sacudido a Charilla, pedanía de Alcalá La Real, que ha dejado unas precipitaciones de 65 litros cuadrados en apenas media hora, según la web especializada Suremet.

Según detalla el alcalde pedáneo, Paco Rosales Rosas, a IDEAL, se han producido daños en la carretera de acceso de la aldea hacia Alcalá La Real, con desprendimiento de piedras y barrios. Según Rosas, un equipo de bomberos ya se encuentra trabajando en la zona para recuperar el normal tránsito de los vehículos.

Además, Paco Rosales detalla que por el momento no se han producido daños en cultivos, como sí ocurriera en anteriores ocasiones.

