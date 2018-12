Toma el dinero y corre LÍNEAS DISCONTINUAS Antonio Agudo y Ernesto Medina despertaron de su sueño. Durante las horas previas al sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad fantasearon con la posibilidad de ser protagonistas de los telediarios, las radios y el papel. Elucubraron con el destino de una hipotética lluvia de millones. Entre lo más original de sus sueños pagar a manifestantes para recordarle al Gobierno y a los políticos en general todas sus promesas incumplidas. Domingo, 23 diciembre 2018, 16:27

SI YO FUERA TAN MENOS POBRE

ANTONIO AGUDO MARTÍNHe vuelto a empezar la junta de monedas. Me ligaré otro décimo. Cuenta, compadre, con que las pancartas de los manifestantes que vas a contratar corren de mi cuenta.A mí lo de la lotería me gusta muy poco. Será porque nunca me toca, que me toca mucho la moral poner la televisión el día 22, como me pasó ayer, y ver a un grupo de personas derramándose cava y sidra por el lomo mientras enseñan fotocopias de los décimos del Gordo. Me da seguir rebuscando entre las participaciones de Churrería Maypa, salón de Belleza Esteisy y ultramarinos García, las terminaciones de la pedrea, ¡grrr!

Pero ya sabes amigo Medina (qué mozo tan apolíneo se perdió por no contar contigo la ONLAE para cantar cifras y premios) que todos los números están en el bombo. Pero este año tampoco me ha caído la lluvia de millones esperada. No he tenido la ocasión de volverme loco como 'El Perolillas' en Beas de Segura que repartió pasta que te cagas entre sus paisanos y llevó a mal traer a los directores de los bancos, que por una vez hacían la pelota a sus clientes en lugar de mirarlos por encima de las hombreras de sus Emidio Tucci.

Sí a mí me tocara algún día una buena morterá de billetes me contrataba un abogado para recordarle al exministro que aún siguen confiscando el premio con un 20%. Una decisión provisional que dura para siempre. Con los millones de mi premio me compraría veinte cajas de cava catalán y las descorcharía sin pestañear a lo Fernando Alonso para que viera el Quim Torra que en Andalucía no sólo «ens roba» sino que nos gastamos los cuartos en cosas de payeses. Con el premio Gordo me daría el lujo de viajar de Jaén a Madrid en tren porque me compraría el tiempo necesario para esperar en el andén. Invertiría parte del premio en unas vallas publicitarias, a la entrada de cada pueblo, en la que les recordaría a cada visitante ilustre que en Jaén hay casi 60.000 parados y subiendo. Por fin le daría luz a las farolas de la travesía de la A-44, en lo del Hotel HO y contrataría a un millón de manifestantes, a jornada completa, para que nuestros gobernantes no se sigan olvidando de las promesas incumplidas y, por último, adelantaría la guita para poner en marcha el tranvía para que dejen de darnos la turra con la discusión inútil de quién tiene que pagar los vagones y con lo que sobrara convidaría a unos rossinis en La Barra.

ERNESTO MEDINA RINCÓNSI YO FUERA RICO...(...)ANTONIO AGUDO MARTÍNcontrataría a un millón de manifestantes, a jornada completa, para que nuestros gobernantes no se sigan olvidando de las promesas incumplidas.A mí lo de la lotería me gusta muy poco. Será porque nunca me toca, que me toca mucho la moral poner la televisión el día 22, como me pasó ayer, y ver a un grupo de personas derramándose cava y sidra por el lomo mientras enseñan fotocopias de los décimos del Gordo. Me da seguir rebuscando entre las participaciones de Churrería Maypa, salón de Belleza Esteisy y ultramarinos García, las terminaciones de la pedrea, ¡grrr!

Pero ya sabes amigo Medina (qué mozo tan apolíneo se perdió por no contar contigo la ONLAE para cantar cifras y premios) que todos los números están en el bombo. Pero este año tampoco me ha caído la lluvia de millones esperada. No he tenido la ocasión de volverme loco como 'El Perolillas' en Beas de Segura que repartió pasta que te cagas entre sus paisanos y llevó a mal traer a los directores de los bancos, que por una vez hacían la pelota a sus clientes en lugar de mirarlos por encima de las hombreras de sus Emidio Tucci.

Sí a mí me tocara algún día una buena morterá de billetes me contrataba un abogado para recordarle al exministro que aún siguen confiscando el premio con un 20%. Una decisión provisional que dura para siempre. Con los millones de mi premio me compraría veinte cajas de cava catalán y las descorcharía sin pestañear a lo Fernando Alonso para que viera el Quim Torra que en Andalucía no sólo «ens roba» sino que nos gastamos los cuartos en cosas de payeses. Con el premio Gordo me daría el lujo de viajar de Jaén a Madrid en tren porque me compraría el tiempo necesario para esperar en el andén. Invertiría parte del premio en unas vallas publicitarias, a la entrada de cada pueblo, en la que les recordaría a cada visitante ilustre que en Jaén hay casi 60.000 parados y subiendo. Por fin le daría luz a las farolas de la travesía de la A-44, en lo del Hotel HO y contrataría a un millón de manifestantes, a jornada completa, para que nuestros gobernantes no se sigan olvidando de las promesas incumplidas y, por último, adelantaría la guita para poner en marcha el tranvía para que dejen de darnos la turra con la discusión inútil de quién tiene que pagar los vagones y con lo que sobrara convidaría a unos rossinis en La Barra.