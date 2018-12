2-D, tocado y ¿hundido? La trepolina Como en el popular juego de mesa de cuadrículas con letras y números, el PSOE sale del 2-D tocado de forma seria y puede que hundido si en próximas citas cuaja la propuesta de Casado a Rivera de que él se 'coma' a los socialistas por el centro-izquierda mientras el PP se apoya en Vox por la derecha JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Domingo, 9 diciembre 2018, 13:33

Susana Díaz no envió sus naves a luchar contra la abstención, pero su Armada Invencible naufragó como la de Felipe II contra los elementos en la batalla de Gravelinas. En el PSOE y fuera del PSOE hay quien todavía no se lo cree, y eso que ha pasado una semana, de lo grande que ha sido el batacazo histórico. Primero, por lo que tuvo de absolutamente inesperado, incluso para un Moreno Bonilla que con las maletas hechas va a conseguir aquello por lo que tanto porfió Arenas sin lograrlo. Segundo, porque el alcance del seísmo es enorme en una comunidad más grande que algunos países europeos. Y tercero, por la irrupción de la ultraderecha de Vox en España, eso sí, edulcorada para las elecciones, de colorín verde celofán y de programa oportunamente podado respecto al de 2016 para no asustar demasiado al personal.

Tal ha sido la razia en la izquierda que esta puede tener la tentación de eludir el análisis y la autocrítica como quien se niega a admitir la realidad que no le gusta, y en su lugar centrar el tiro en los amigos de Le Pen, del exlíder de Ku Klux Klan y de Steve Bannon, exasesor de Trump.

POSIBLES CAUSAS

Cinco han sido los ingredientes de la debacle socialista. El primero, la energía que da sin más la bandera del cambio cuando quien gobierna lleva 36 años, con su desgaste, con algunos sonados errores en gestión y con casos de corrupción que si bien son anteriores a Díaz como presidenta, le han terminando estallando al final de legislatura.

El segundo, cierta desmovilización de sus bases y en general de la izquierda, bien por un exceso de confianza en que todo el pescado estaba vendido, o bien por falta de ilusión. O las dos cosas a la vez.

En tercer lugar, la movilización de la derecha, animada por la inercia del cambio, una campaña centrada en pasiones y banderas más que en los programas, y de ámbito nacional tanto en los mensajes (Cataluña y emigración, sobre todo) como en el desembarco de líderes estatales, incluidos sus potentes aparatos.

Cuarto, el rechazo que suscita Susana Díaz en parte del electorado, incluso dentro de sus filas, no incorporando a los 'sanchistas'. A Díaz, que tiene bastantes partidarios dentro y fuera, se la quiere o se la odia, políticamente hablando.

Y quinto, una campaña de perfil bajo, con las encuestas y el balance de la legislatura de salida de la crisis a su favor, centrada en propuestas y planes y no tanto en las emociones, que es lo que en estos momentos moviliza al electorado más preocupado por la unidad de España que por el empleo, los desahucios o la prima de riesgo como años atrás. Una campaña centrada en la figura de la presidenta cuando hoy las campañas son más complejas y culebrean en las agitadas y populistas redes sociales, en donde los internautas tienen la sensación de estar informándose de manera activa y personalizada, aunque no siempre sea así.

GANÓ LA ABSTENCIÓN

El gran rival de Susana Díaz ha sido Susana Díaz. Su estrella empezó a darse la vuelta cuando hace cuatro años adelantó las elecciones para que no le pillara el auge de Podemos, y luego con la batalla por la secretaría general y, lo que es peor, no ganarla. A Díaz le ha vencido la abstención, no un PP andaluz en caída libre y salvado como al soldado Ryan por Madrid; o un Ciudadanos que al principio de la campaña aspiraba al 'sorpasso' y que si no es por el hundimiento socialista y el desfallecimiento de Adelante Andalucía, el tercer puesto habría sido de consolación; ni tampoco perdió por Vox, cuyo ruido actual hace olvidar que quedaron quintos.

Dicho todo esto, el PSOE ganó el 2-D. Pero las elecciones en la era post-bipartidismo no son para sacar más votos sino para gobernar. Y ahí el PSOE perdió. Y Podemos e IU, que también se suele olvidar. Porque el trío PP-Cs-Vox, trino y uno como el misterio de la Santísima Trinidad, tiene el cielo ganado al sumar. Y se pondrán de acuerdo porque saben que el coste político de no hacerlo es mayor que el de hacerlo, aunque coste habrá.

Ya sabíamos que la tesis de Cs de que gobierne la lista más votada o el dictum del PP tantas veces repetido de 'gobierno de perdedores' eran cuentos para incautos con las patas muy cortas. Llegaron hasta el 2 de diciembre. Cs y PP también lo sabían, pero... en la campaña permanente en que vivimos, vale todo. La nueva política cada vez se parece más a la vieja. Y no tardará el PSOE en reeditar el cuento del 'pacto de perdedores'.

Porque el tablero de ajedrez de la política a medio plazo no está tanto en quién gobernará Andalucía, pues está cantando, sino en la jugada planteada por Pablo Casado a Albert Rivera el día de la Constitución. Como en la película 'Tú a Boston y yo a California', tú al centro-izquierda a por el PSOE y yo a la derecha, que me entiendo con Abascal. Y luego quedamos a repartir.

Porque eso es lo que hay ahora mismo sobre la mesa, para las municipales de mayo, donde el PP espera bajar pero poco y gobernar con sus socios, como apunta el alcalde de Jaén y presidente del consejo nacional de alcaldes, y las elecciones generales, que se esperan en 2019.

A LA CAZA DE CAZADORES

En esta vorágine, llama la atención la carrera suscitada de pronto a ver quién es más cazador. A la ministra de Transición Económica le preguntaron en una entrevista por su opinión sobre la tauromaquia y dijo que no le gustaba y tampoco la caza, que prefería los animales vivos. Una opinión personal, sin medidas detrás, pero ha disparado las alarmas en el PSOE sureño, con Reyes saliendo en defensa de la caza y calificando de «desafortunadas» las palabras de la ministra, lo que además sonó como un 'tirito' a Sánchez en el contexto de 'pax romana' en el seno del PSOE.

Y el presidente del PP provincial, cual galgo de Santisteban del Puerto, de donde es alcalde, saltó a su vez a la caza de Reyes, al que acusó de defender ahora a los cazadores porque la siguiente cacería es por la Diputación Provincial, que preside el socialista, como si Juan Diego Requena no estuviera pensando también en eso, le dijo el cazo a la sartén.

HOMENAJE A JOSÉ ENRIQUE

Requena, muy activo estos días, y el resto de afines a su antecesor en la presidencia del PP, preparan una comida homenaje a José Enrique Fernández de Moya, presidente de honor del partido. Y mientras, lanzó un 'tirito' también, hacia Javier Márquez, lamentándose de la pérdida de votos en la capital, cuando fue uno de los dos únicos municipios en los que ganó. Sorprende el dardo, pues Márquez es vicario de Casado en el Santo Reino y, por tanto, se lleva bien con Moreno Bonilla, el renacido, que además es enemigo íntimo de Fernández de Moya y, por tanto, de Requena. Lo mismo estos quieren 'morir matando'. Atentos a las cacerías.