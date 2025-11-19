Tierras, financiación y servicios rurales, las necesidades de las nuevas generaciones

El XI Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores, organizado por el Partido Popular Europeo, ha reunido este miércoles a más de 520 profesionales jóvenes del sector, ... cifra récord, para debatir sobre la incertidumbre actual y las líneas en las que se trabaja desde la Unión Europea para resolver la falta de relevo generacional.

El comisario de Agricultura de la Unión Europea, Christophe Hansen, ha incidido en su intervención en la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria. Además, ha señalado algunos de los problemas más acuciantes, como la falta de cualificación, la inseguridad financiera y la jubilación de unos trabajadores envejecidos, con una edad media de 57 años.

Por ello, detalló que dentro de las políticas europeas se trabaja en la simplificación de la burocracia y mayor facilidad para acceder a herramientas y ayudas, en especial en el caso de empresas emergentes. También ha abordado el acceso a la financiación, destacando la competencia desigual entre mayores y jóvenes, pues estos últimos obtienen un 14% menos de ingresos. Al igual ocurre con las mujeres, con un 37% menos respecto a los varones.

En materia de burocracia centró su mensaje Peter Meedendorp, presidente de CEJA (European council of young farmers), quien vio los avances con buenos ojos, si bien reivindicó que no se quede «en un simple lavado de cara», sino que se trate de un nuevo modelo de gobernanza. «Hasta ahora el marco legislativo no corresponde a la realidad del campo, con unos objetivos medioambientales sin especificar y una inseguridad jurídica que no permite dinamizar el sector», ha manifestado.

El comisario Hansen también trató una de las líneas más polémicas de la propuesta de la Política Agraria Común (PAC), que incluye quitar la ayuda a los agricultores jubilados a partir de 2030. Reivindicó que es necesario para favorecer el relevo generacional, pero señaló que solo se podrá llevar a cabo con «pensiones atractivas y dignas».

Con las pensiones y otras medidas, como incentivos fiscales, Christophe Hansen solicitó a los estados miembros que deben adaptar sus estrategias a las necesidades del país y desarrollar sus propias políticas para impulsar al sector primario. «Son responsables y con la nueva PAC lo que se pretende es que puedan resolver de manera más eficaz las problemáticas de las regiones», ha detallado.

La europarlamentaria Carmen Crespo fue una de las encargadas de abrir el Congreso, queriendo poner en valor la trayectoria de esta iniciativa, y a la vez lanzar un mensaje claro: del campo depende la soberanía alimentaria, y no se puede descuidar. «No hay nada tan importante en la seguridad como alimentar a los ciudadanos, y eso es lo que nos estamos jugando».

Un ejemplo de ello es Lola Gómez Ferrán, CEO de Cliso Turismo Agrícola. La almeriense relató el esfuerzo por innovar en los invernaderos, cómo se han convertido en punteros gracias al riego por goteo, y el impacto medioambiental de sus cultivos. «Hemos conseguido generar biodiversidad y reducir el impacto del cambio climático. Nos falla el precio, en muchos casos son tan bajos que la rentabilidad es nula, ahí es donde está la clave para garantizar que Europa sea líder y consuma sus propios alimentos».

Una seguridad alimentaria que depende en gran parte de que los jóvenes tomen el relevo y se hagan cargo de las explotaciones. En opinión de Peter Meedendorp las nuevas generaciones sí quieren hacerse cargo del campo, pero sin renunciar a sus derechos, como cualquier ciudadano. «Queremos un mundo rural con servicios, que protejan la salud mental y el futuro económico y social de las familias».

Por ello, el presidente de CEJA denunció el retroceso que supone que la nueva propuesta de la PAC no incluya una partida específica de ayuda a los jóvenes agricultores. «Es un paso más que agrava el escepticismo que sentimos al acceder al mundo agrícola. Necesitamos que se garantice que Europa va a estar ahí, que somos su futuro».

De la misma forma se manifestó Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, quien señaló que uno de cada cuatro europeos vive en zonas rurales. Unas cifras rápidas de mencionar, pero que ofrecen alimentos a todo el continente. «Europa se construye gracias a nuestros agricultores, aún más en esta época de incertidumbre. La Inteligencia Artificial, las rentas bajas o el comercio internacional son los retos del sector, y os aseguro que las decisiones se tomarán en estrecho contacto con el terreno».

A preguntas de los periodistas, Christophe Hansens mostró su enorme interés en visitar este viernes Andalucía, pues tomará parte en la clausura del acto de celebración del 30º aniversario de las Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. El comisario ha trasladado que su intención es conocer las preocupaciones de la zona sur de España para poder trasladarlas a la futura propuesta de la PAC.