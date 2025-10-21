Tierra Adentro muestra el músculo del turismo interior del 24 al 26 de octubre Habrá 80 expositores y se llevará a cabo un foro internacional de comercialización turística con 'fam trip' incluido

La XXIII Feria de Turismo de Interior de Andalucía, Tierra Adentro 2025, se celebrará del 24 al 26 de octubre en la Institución Ferial de Jaén (Ifeja) con la participación de 80 expositores, donde se mostrará «la mejor oferta de turismo interior» andaluz y su modelo «como referente de sostenibilidad, diversidad y creación de empleo».

Así se puso de relieve este martes en la presentación de esta muestra que organiza la Diputación a través de Ferias Jaén, y en la que intervinieron el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, y el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal.

La organización hace especial hincapié esta vez en el camping, «uno de los atractivos principales por los que los viajeros deciden este tipo de turismo». De esta forma, tendrán cabida estands relacionados con el camping, agencias de viajes, autocaravanas y campers, entre otros.

Coincidiendo con esta feria se llevará a cabo también el '5th International Nature & Inland Meeting – Choose Nature Agrotourism'. Se trata de un foro internacional de comercialización turística en el que participarán 12 turoperadores internacionales y 28 agencias nacionales, con la colaboración de Turespaña y nueve oficinas españolas de turismo en el extranjero. Durante los días 23 y 24 de octubre, el 'fam trip' recorrerá Alcalá la Real, Alcaudete, Martos y Jaén capital.

Por otro lado, el 25 de octubre tendrá lugar una mascotada canina, y al día siguiente, la 54ª Exposición Nacional Canina. A esto se sumarán actividades paralelas de turismo activo, tales como hinchables multiaventura o circuito de coches a pedales para hacer más atractiva la visita a la feria, así como presentaciones, pasacalles y degustaciones de productos de los distintos territorios presentes en Tierra Adentro.

Oportunidad

«Tierra Adentro 2025 es una oportunidad para mostrar al mundo el momento que vive Jaén, un momento de crecimiento, innovación y orgullo territorial», dijo el diputado Francisco Javier Lozano, quien puso el foco en el papel de la Diputación como «motor y vertebrador de toda la estrategia turística provincial».

En este sentido, la Administración provincial contará con un estand de 128 metros cuadrados, que ha renovado su imagen y en el que las ciudades Patrimonio de la Humanidad, el oleoturismo, los parques naturales, Degusta Jaén y los aceites Jaén Selección «serán los grandes protagonistas». «Hemos querido mostrar una visión moderna, digital y sostenible del destino Jaén, paraíso interior, apoyada en una gran pantalla audiovisual que proyectará los vídeos promocionales de la provincia, de Degusta Jaén y de los cinco cocineros jienenses con estrella Michelin», comentó.

Para el consejero Arturo Bernal, Tierra Adentro es «un símbolo« del »nuevo tiempo que vive el turismo andaluz». «Un tiempo de equilibrio entre tradición e innovación, entre sostenibilidad y competitividad, entre crecimiento económico y respeto por nuestro entorno», dijo destacando el papel de Jaén a la hora de hacer de Andalucía el destino turístico «más completo, sostenible y competitivo de Europa».

«Esta feria refleja el trabajo serio y constante que viene desarrollando el Gobierno andaluz para que ningún territorio quede atrás. Porque el turismo no es solo una industria económica; es una herramienta de cohesión social, de equilibrio territorial y de lucha contra la despoblación. Hemos actuado con políticas que fortalecen el tejido empresarial, promueven la sostenibilidad y generan empleo de calidad en el interior», insistió.