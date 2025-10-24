Tierra Adentro 2025: turismo de aventura para no quedarse quieto El ecoturismo y el turismo activo toman protagonismo el primer día de la XXIII Feria de Turismo Interior de Andalucía

Enara López de la Peña Jaén Viernes, 24 de octubre 2025, 14:50 Comenta Compartir

Que las vacaciones están para descansar, sí, pero también para hacer cosas, muchas, todas las que se pueda y más. Es la idea con la que arranca un año más la XXIII Feria de Turismo Interior de Andalucía, Tierra Adentro 2025, que se desarrollará hasta el domingo, 26 de octubre, en el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén.

Con un total de 80 expositores en una superficie ocupada de 7.500 metros cuadrados, los visitantes tendrán la oportunidad de organizar una escapada para un fin de semana, un puente largo o más tiempo en diversos puntos de la provincia de Jaén. Eso sí, para no quedarse quieto. Aunque hay una amplia oferta para todos los gustos, el ecoturismo y el turismo activo son protagonistas en esta edición, ideal para los amantes que necesitan moverse sin para cuando salen de su zona de confort a la aventura.

Ampliar Grupo promocionando la feria medieval de Jódar. E. L.

De esta forma, en Ifeja durante el fin de semana se hace especial hincapié en camping, sin duda, uno de los atractivos principales por los que los viajeros deciden este tipo de turismo. En Tierra Adentro tendrán cabida puestos relacionados con la acampada, agencias de viajes, autocaravanas – Campers y demás, una alternativa al hotel, hostal o parecido que cada vez llama más la atención de los viajeros.

Este viernes, primer día de feria, las mascarillas de Rus y un grupo de trajes regionales de Jódar, promocionando la feria medieval, han dado el punto de color a los pasillos, con sus llamativas ropas que hacían preguntar a más de uno de sus orígenes y atraían a los puestos informativos de las respectivos stands.

Por otro lado, una decena de expositores de turismo activo pondrán de relieve la importancia de la práctica de actividades deportivas en contacto con la naturaleza en nuestros destinos de interior. Así, Tierra Adentro se convierte en un gran espacio que da cabida a empresas, clubes y federaciones relacionadas con el turismo, el deporte, el ocio y la aventura. También tendrá cabida un gran espacio con actividades de este tipo de turismo como rocódromo, jinkana, tirolina y una zona de tiro con arco.

Naturaleza

La XXIII Feria de Turismo Interior de Andalucía celebrará XV Encuentro Internacional de Naturaleza e Interior: Andalucía Elección Natural con unas dimensiones de más de 400 metros cuadrados y con la principal finalidad de poner en contacto la oferta andaluza con la demanda internacional asistente.

Se trata de un foro de comercialización turística en el que participan 12 turoperadores internacionales y 28 agencias de viajes nacionales. Los participantes en este encuentro han realizado un fam trip durante la jornada de ayer y hoy por distintos puntos de la provincia -Alcalá la Real, Alcaudete, Martos y Jaén-, para conocer la Ruta Castillos y Batallas del Reino de Jaén y el oleoturismo a través de la Vía Verde del Aceite.

El oleoturismo, los parques naturales y la gastronomía del aceite de oliva son, sin duda, protagonistas esenciales que representan a Jaén y que se exhiben en Ifeja. Habrá catas y degustaciones de los AOVE Jaén Selección, patrocinados por la Diputación, que también promociona en Tierra Adentro la industria agroalimentaria a través de la Zona Degusta Jaén donde están representadas unas 25 empresas agroalimentarias.