Los terrenos de la futura residencia universitaria ya son de la UJA

Manuela Millán Viernes, 3 de octubre 2025, 20:37 Comenta Compartir

Más cerca de la residencia de estudiantes, aunque las obras no llegarán hasta el próximo año. Tras la reunión entre el alcalde de Jaén, Julio Millán, y el rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, así como de parte de sus equipos, el rector se ha referido a la futura residencia de estudiantes en la plaza de Santiago de la capital. Ruiz ha explicado que se ha aceptado ya la mutación demanial aprobada por parte del Ayuntamiento, hace meses, por lo que los terrenos han pasado a ser propiedad de la UJA. El siguiente paso será solicitar al Ayuntamiento el incremento de la edificabilidad para pasar de 3.000 a 4.500 metros cuadrados, con la finalidad de ofertar mayor alojamiento.

Del mismo modo, ha confirmado que se trabaja en el pliego de prescripciones para licitar el proyecto, con el objetivo de tenerlo preparado para el primer semestre de 2026 y poder licitar la obra antes de que acabe el año. «Por lo tanto, el proceso va para adelante», ha confirmado Nicolás Ruiz, que ha señalado, que, en todo caso, las obras no darán comienzo antes de que finalice el próximo año 2026.

La construcción se articulará a través de un modelo de colaboración público-privada con 30 años de explotación. «Queremos dotar a Jaén de una residencia moderna y con capacidad suficiente, pero siendo realistas en los plazos: la tramitación administrativa marcará los tiempos y no veremos obras antes de finales de 2026», ha puntualizado Ruiz.