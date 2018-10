El terreno de la Policía Local en el Bulevar también será para la Comisaría Provincial En el centro, casi triangular, el solar donde irá la nueva Comisaría. / I. La propuesta municipal llega siete meses después de que el Gobierno pidiera más espacio para la nueva sede del Cuerpo Nacional de Policía en la capital JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Miércoles, 24 octubre 2018, 00:14

El Ayuntamiento de Jaén propuso ayer una adenda al convenio que firmó con el Gobierno de España en 2013 «para favorecer que se construya en la capital la futura sede de la Comisaría Provincial de Policía». En concreto, cederá más terreno en la calle Miguel Castillejo, en Expansión Norte (Bulevar), junto a las 101 Viviendas y el solar donde se iba a levantar el Palacio de Justicia.

Dicho espacio tiene alrededor de 4.000 metros cuadrados, de los cuales el Ayuntamiento ya cedió 2.774, a cambio de la antigua sede del Banco de España, en el Paseo de la Estación. Este edificio no lo cedió gratis a la ciudad el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en 2013, sino a cambio de este y otro solar en la calle Castilla y León, en el mismo barrio. Los 1.300 metros restantes los reservó hace más de una década el Ayuntamiento para construir la nueva Jefatura de la Policía Local y son los que ahora también se cederán al Gobierno central, que en marzo pasado solicitó más terreno y confirmó su intención de construir la nueva Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía, una vez que la actual, en la calle Arquitecto Berges, quedó hace tiempo pequeña y obsoleta.

Sin planes

Así lo indicó ayer la concejala de Servicios Técnicos Municipales, Rosa Cárdenas, al término de la comisión municipal de Recursos Humanos, Hacienda y Economía. La edil explicó que, no obstante, esta cesión «no es obstáculo» para que se pueda construir «en un futuro y cuando se crea conveniente» la futura sede de la Policía Local de Jaén - para la cual no hay planes ni a corto ni a largo plazo - , puesto que el Estado «ha decidido liberar los metros cuadrados de la parcela que en un principio se cedió de la calle Castilla y León y que quedan a disposición de la ciudad». Es decir, que la Administración central no utilizará este segundo solar y que a cambio pidió una superficie mayor para la nueva Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.

Esta modificación al convenio suscrito entre ambas partes en 2013 será llevada al próximo pleno del Ayuntamiento para su aprobación.