Un bar del centro de la capital, en una imagen de archivo. IDEAL
Procesión

Las terrazas del centro estarán disponibles hasta las 16:00 horas en la Magna

El Ayuntamiento de la capital y HosturJaén llegan a un acuerdo para mantener los veladores durante las comidas ante el «lleno total» que esperan los hosteleros

Manuela Millán

Manuela Millán

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:14

Acuerdo para mantener los bares y restaurantes abiertos. El Ayuntamiento de Jaén y HosturJaén (Asociación de empresas de Restauración y Turismo de la provincia de Jaén) han llegado a un acuerdo para mantener las terrazas de bares y restaurantes abiertas durante las primeras horas del próximo sábado, en el que la capital acogerá un evento «histórico» con la procesión Magna. De esta forma, los establecimientos del centro tendrán los veladores disponibles hasta las 16:00 horas para poder ofrecer comidas a los visitantes, que podrían llegar a los 40.000.

Así lo confirman desde la asociación, que se muestran «satisfechos» por el acuerdo, tras trasladar su malestar a este periódico hace unos días, cuando «tuvieron conocimiento de que muchos de estos bares y restaurantes (que coinciden con el trayecto de la procesión) no podrían instalar sus veladores a pesar de estar llenos desde hace meses». Finalmente, sí que podrán hacerlo durante la hora de la comida. Después, tendrán que retirar mesas y sillas para evitar problemas de seguridad tanto en la comitiva como de los visitantes.

Preparados

Por lo demás, los hosteleros se preparan para vivir «una jornada histórica» para la que llevan meses preparándose. «Hemos reforzado plantilla y algunos restaurantes ofrecerán comida para llevar ante la posibilidad de que sea inviable sentar a todos los comensales», resume el presidente de HosturJaén, Francisco Navarro.

Además, señala que «hay una gran coordinación entre los profesionales con el objetivo de proyectar una imagen profesional del sector el próximo sábado».

