Termina la fiesta: los asistentes a la 'rave' de Noalejo empiezan a marcharse

Toda fiesta llega a su fin, y es lo que se está viviendo en Noalejo. Las dos mil personas que habían llegado de diversos puntos ... del país para la celebración en la localidad jienense de una 'rave' empiezan a marcharse. Fue el viernes, 31 de octubre, con motivo de Halloween que se convocó a la gente a través de las redes sociales. Desde entonces se quedaron en el paraje de Las Lagunas, y la mañana de este lunes permanecían unas 800 personas.

El fin de fiesta se está desarrollando «dentro de la normalidad», explicaba Antonio Morales, alcalde de Noalejo, a IDEAL. Recordaba que para un pueblo pequeño, con unos 1.800 habitantes, «no deja de ser anecdótico», pero se muestra inquieto si se prolongara, pues la fiesta la aceptaron «dentro de los límites de la tolerancia». Hasta que choque con otros derechos, como el de pastoreo o el tránsito en el uso de forma privada de un espacio público.

Asimismo, hay temor de que, por la bajada de temperaturas, los rezagados enciendan hogueras, pues el otoño seco que se está viviendo Jaén puede causar el conato de algún incendio, con el consiguiente miedo «a que ocurra una desgracia».

Desde la Guardia Civil se apuntaba que se siguen controlando los accesos y que durante todo el fin de semana no se han registrado incidentes de interés. Tampoco los ha habido durante la marcha voluntaria de los asistentes a la fiesta.