Imagen de archivo de una 'rave'. EP

Termina la fiesta: los asistentes a la 'rave' de Noalejo empiezan a marcharse

De los 2.000 participantes, a primera hora del lunes, quedaban unos 800

E. López

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:17

Comenta

Toda fiesta llega a su fin, y es lo que se está viviendo en Noalejo. Las dos mil personas que habían llegado de diversos puntos ... del país para la celebración en la localidad jienense de una 'rave' empiezan a marcharse. Fue el viernes, 31 de octubre, con motivo de Halloween que se convocó a la gente a través de las redes sociales. Desde entonces se quedaron en el paraje de Las Lagunas, y la mañana de este lunes permanecían unas 800 personas.

