Teresa Rodríguez: «Hoy sigo oliendo cómo el cortijo del susanismo apesta» Mamen Barranco, Teresa Rodríguez, Antonio Maíllo y José Luis Cano ayer en un paseo electoral en Pegalajar. / EFE / JOSÉ MANUEL PEDROSA Adelante Andalucía critica los incumplimientos de la Junta con la provincia de Jaén y especialmente con Linares R. I. JAÉN Jueves, 22 noviembre 2018, 01:20

La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, rechazó ayer que su actuación en el debate de Canal Sur del pasado lunes responda a que exista algún tipo de acuerdo con el PSOE-A, toda vez que ha afirmado que sigue oliendo «cómo el cortijo del susanismo apesta».

Así se ha pronunció la coordinadora general de Podemos Andalucía durante el acto público que celebrado en el Auditorio Guadalquivir del Ifeja, en Jaén, ante unas 500 personas que la recibieron al grito de 'presidenta' al subir al escenario.

Rodríguez explicó que tras el debate «hubo quien interpretó que como no me enfadaba con Susana Díaz, como habitualmente, estaba preparando un acuerdo de algún tipo», a lo que respondió que «ha sido un honor haber sido durante tres años la opositora implacable de Susana Díaz pero hoy sigo oliendo cómo el cortijo del susanismo apesta».

«Hoy me sigue dando rabia que quienes gobiernan vengan profesionalizados desde los 18 años, me siguen me da rabia que les duela tan poquito Andalucía», afirmó. Sentenció que ya no es opositora a Susana Díaz sino que es candidata a la Presidencia: «Soy su alternativa».

Y así, como alternativa al PSOE-A, advirtió que le toca explicar que la confluencia propone una ley de agricultura, ganadería y soberanía alimentaria que garantice al menos los costes de producción a los agricultores; o que es necesario un banco de tierra pública a disposición de los parados y en manos de los ayuntamientos porque «es una vergüenza que haya tierras públicas en baldío de la Junta».

Peonadas y empleo

Asimismo, la candidata ha explicado en Jaén que si de Adelante Andalucía depende «las peonadas ya no serán más un requisito para el acceso a la renta agraria». Destinó parte de su discurso a advertir lo que supone el susanismo, cuando ha reprochado a la presidenta que presuma de la creación de 500.000 empleos cuando no se han recuperado los niveles del 2010: «Tan contenta que está que parece más joven en los carteles, parece su hermana chica».

Teresa Rodríguez criticó que los socialistas han «copiado» alguna de las propuestas que lleva Adelante Andalucía en su programa electoral. «Susana Díaz y su fotocopiadora de propuesta», recalcó.

Antonio Maíllo comenzó su intervención pidiendo un minuto de silencio por la muerte de jóvenes miembros de Podemos en un accidente de tráfico en Jódar.

También intervinieron los números uno y dos de la confluencia por la provincia de Jaén, José Luis Cano y Mamen Barranco, que hicieron hincapié en los «incumplimientos» de Susana Díaz con la provincia, refiriéndose concretamente a Linares.

Los candidatos de Adelante Andalucía también estuvieron ayer haciendo campaña en Pegalajar.