Más de un tercio de los locales comerciales del centro de la capital están cerrados o en liquidación Locales cerrados o en liquidación en la calle Virgen de la Capilla, una de las afectadas. Los comerciantes de Las Palmeras y el Mercado de San Francisco convocan una manifestación para pedir medidas que eviten el «desierto» de clientes

Peatonalización, sí, pero de otra manera. Es lo que reclaman la Asociación de Comerciantes del Centro Comercial Abierto Las Palmeras y la Asociación de Industriales del Mercado de San Francisco, que han convocado una manifestación para el lunes día 26 de este mes, con el fin de reclamar al Ayuntamiento de Jaén medidas que faciliten el acceso de los ciudadanos al centro de la capital jienense. Protesta que coincidirá en el tiempo con el primer aniversario de su peatonalización y de cuyos pormenores informarán hoy ambas asociaciones.

Y es que, según los datos de la Federación Empresarial Jienense de Comercio y Servicios (Comercio Jaén), a la que pertenece Las Palmeras, en el ámbito de actuación de esta hay 643 locales, de los cuales 402 son comerciales y, de ellos, 140 están cerrados o con el cartel de 'se alquila', 'liquidación por cierre' o 'se traspasa', según informó su secretario general, Bruno García. Es decir, algo más de un tercio de dichos locales. Un porcentaje «muy elevado», según señaló.

El ámbito del Centro Comercial Abierto Las Palmeras está comprendido dentro del siguiente perímetro: calle Maestra, Campanas, Ramón y Cajal, Hurtado, Ignacio Figueroa, plaza de la Constitución, Virgen de la Capilla, Puerta Barrera, Avenida de Madrid, calle Santo Reino, Paseo de la Estación ascendente, Madre Soledad Torres Acosta, plaza de los Jardinillos, Doctor Eduardo Arroyo, Álamos y Colón. Por tanto, como señala Comercio jaén, coincide en gran medida con la zona peatonalizada hace un año y con las calles de su perímetro.

Causas

Preguntado por las posibles razones del descenso en las ventas en la zona centro de la ciudad, algunas de ellas esgrimidas por el gobierno municipal cuando se cuestiona el proceso de peatonalización, Bruno García las repasó una a una. En cuanto a la climatología adversa, es decir, que por ejemplo no hiciera frío cuando tocaba, retrasando la compra de prendas y artículos de temporada, el secretario de Comercio Jaén señaló que «sí puede influir, pero ningún negocio cierra por ello», ya que son episodios puntuales, no sostenidos en el tiempo. Respecto al auge del comercio electrónico o venta 'on line', también reconoce su influencia en las ventas en el comercio presencial o tradicional. «Sin duda, es el gran competidor, pero más bien del futuro y no tanto del momento presente. Aunque está aumentando, no causa el cierre de comercios», explicó sobre estos nuevos hábitos de consumo, no generalizados aún a toda la población.

Una tercera posible causa es el elevado precio de los alquileres, señalado por algunos comerciantes del centro, que apuntan que los propietarios de los locales no entienden que la situación ha cambiado, que la demanda de alquiler no es la de antes y que, aún así, prefieren tenerlos vacíos antes que rebajar los precios. Ponen como ejemplo lo que está ocurriendo en la calle Virgen de la Capilla, una de las calles más cotizadas y transitadas antes, pero no tanto ahora.

Peatonalización

Y luego está la peatonalización. «Es lo que más está preocupando ahora mismo, porque ha hecho que la gente no pueda llegar al centro. Los comerciantes nos lo dicen todos los días», subrayó el secretario de Comercio Jaén, que habló de la falta de aparcamientos dentro o cerca de la zona peatonalizada, de que antes los conductores podían entrar con el coche y dejar a los acompañantes o recogerlos, o de la necesidad de mejorar el transporte público. «El centro no es accesible. Una zona peatonalizada sería muy buena, si la gente pudiera llegar. Pero no llega. Ni del resto de la ciudad ni de la provincia, y opta por comprar en otros sitios más cómodos», abundó.

Y ello tiene su reflejo en que hay «mucha menos gente en la calle y que el centro, a determinadas horas, está desértico». Aunque reconoció que en momentos puntuales y los fines de semana puede estar lleno, pero el comercio «abre todos los días y está perdiendo ventas porque no hay gente». «La peatonalización es la principal causa. Nada nos gustaría más que decir que es un exitazo, pero no es así. Y los comerciantes nos piden que hagamos algo», indicó Bruno García, quien recordó que han propuesto al Ayuntamiento «medidas correctoras», pero que no es la ha escuchado.

Y concluyó que hay una «preocupación» añadida con la próxima apertura del centro comercial Jaén Plaza. Por todo ello, hoy lanzarán una propuesta «nueva y viable», dirigida al Ayuntamiento.