Un tercio de las armas del depósito de la Guardia Civil en Jaén proviene de delitos El Instituto Armado se encarga del registro y control de las armas requisadas y puestas a disposición judicial de manera «minuciosa»

Enara López de la Peña Jaén Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:04

Los cañones de rifles y escopetas asoman por las estanterías del almacén que dispone Intervención de Armas en la Comandancia de la Benemérita de Jaén. Algunos están con fiso, otros en su funda y todos con su etiqueta identificativa. El hecho de que no estén saturadas es razón de orgullo para el equipo, porque significa que «las cosas se hacen bien», admite el subteniente Juan José Estebánez, al cargo del depósito en la capital jienense desde hace nueve años.

De lo que se custodia en este y el resto de almacenes de la provincia de Jaén, apenas un tercio de las armas retiradas están relacionadas con crímenes, y es que Jaén es tierra de cazadores, por lo que la mayoría son escopetas o rifles de personas a las que se les ha retirado la licencia, se les ha caducado o simplemente las entregan voluntariamente. Porque ¿qué sucede con una pistola cuando ya no se usa?

Cada vez es mayor el número de licencias expedidas —nuevas o renovadas— y suman una media de 8.100 al año solo en la provincia jienense. En la actualidad hay 41.088 número de licencias, siendo el 90% para escopeta y rifle, es decir, su función final es para la actividad cinegética. Es común que tras adquirir la licencia se cuente con más de un arma y, en concreto, hay 75.714 registradas en Jaén. «El control es exhaustivo», afirma el subteniente jefe del servicio de intervención de armas. Norteño afincado en Jaén, explica las mejoras que se han vivido en los últimos tiempos, siendo una de las más destacadas la cita previa. «Antes venía la gente y esperaba, la sala se llenaba, era terrible», afirma, mientras que la mañana de un miércoles cualquiera está vacío.

Ampliar María Isabel Rodríguez revisa un arma corta.

Sobre las diez de la mañana una persona entraba para comprobar cuatro escopetas y, media hora después, otro más. En 15-20 minutos la agente María Isabel Rodríguez debe sacar unas siete fotos por arma, en las que se incluyen el número de serie y sus detalles para ir a un registro minucioso, en el que la trazabilidad o el camino de origen, es uno de los datos que se tienen en cuenta. «Se puede vender un arma y enviarlo por paquetería, pero debe pasar siempre por Intervención, donde se acredita quién lo envía para quién y le es entregado por la Guardia Civil», señala, apunta que es «igual que vender un coche», con documentación en la que se refleja el cambio de dueño.

Sin embargo, hay casos en los que la licencia se caduca, el propietario quiere deshacerse del arma o un familiar, al hacer limpieza en la casa de un fallecido, se encuentra con una. Entonces debe acudir a la Guardia Civil, donde esta es inutilizada y se prepara para su destrucción.

Bajo llave se custodian 1.642 armas, siendo algo más de 500 puestas a disposición judicial, es decir, relativos a un delito en que el juez ha decretado que vaya a depósito. Puede o no estar relacionada con un crimen, como ocurre con las que se han intervenido durante un registro domiciliario por un delito de tráfico de drogas, por ejemplo. Estas pueden quedarse en el depósito una década, según protocolo firmado con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, mientras que las otras que se encuentran depositadas permanecen hasta un año en la Comandancia —dos si son de una empresa—. Después, se destruyen.

Ampliar Javier Galileo, cabo primero de la Guardia Civil, inspecciona las armas.

Mientras tanto, se conservan en estanterías, bien numeradas y divididas según cómo fueron depositadas. El subteniente Estebánez muestra los humidificadores que sirven para mantener una temperatura adecuada en el interior de la sala, «cuando vengan a reclamarla, querrán que esté igual», afirma.

Pues hay armas que se quedan un tiempo en el almacén y, después, vuelven a la circulación, así que se cumplen ciertos criterios para conservarlas bien. Se guardan tal como llegaron, con o sin funda, pero siempre bien marcadas y sin munición. Javier Galileo, cabo primero de la Guardia Civil, señala que, para confirmar la seguridad, «no hay munición cerca». Así, las armas aguardan en sus estanterías, en pausa de sus funciones, a regresar a casa o a terminar sus días en un horno.

