«Como tú seas el tercero en necesitar la asistencia de un médico date por perdido» Imagen de archivo de ambulancias en la puerta de Urgencias del hospital de Jaén. / IDEAL Una vecina lamenta que acudiese solo un conductor de ambulancia tras más de una hora a atender a una mujer con una posible fractura en la Sierra de Cazorla LAURA VELASCO JAÉN. Martes, 21 agosto 2018, 01:59

Un solo equipo médico en el Centro de Salud de Cazorla que no da a basto. Una emergencia a la que acude solo el conductor de la ambulancia. Más de una hora de espera. Es la denuncia que una vecina realizó el pasado fin de semana, y que ha sido recogido por Populares Cazorla en su página de Facebook, que criticaron que una de las grandes reclamaciones del PP del municipio es «que hubiese doble equipo médico de urgencias en el Centro de Salud de Cazorla, como mínimo en épocas de vacaciones y periodos donde la población en Cazorla se multiplica». «Pero los concejales del PSOE nos dijeron que no era necesario... ¿De verdad no es necesario tener una atención sanitaria como nos merecemos?», lamentaron.

La denunciante es Tania Gómez, una vecina que relató la experiencia vivida la mañana del domingo en la zona de la Central Eléctrica de Arroyo Frío, en la Sierra de Cazorla. Según indicó, sobre las 10:30 de la mañana un grupo de personas estaba haciendo una ruta cuando un hombre con un niño de tres años en brazos les pidió ayuda porque su mujer se había caído y no podía moverse. En el grupo «por suerte» iba una médico, que comprobó que posiblemente tenía una fractura en la pierna.

«Llamamos al 112, y aquí empieza el juego, 8 minutos 37 segundos de llamada, en el primer minuto yo le había contado todo lo que debían saber de la emergencia, entre tanto que se encontraba en el bajo de un barranco y que obviamente se necesitaba ayuda para sacarla de ahí. Pero no, ellos no mandan todavía la ambulancia, sino que me derivan al 061, y me dicen que no consta ningún aviso con ambulancia, vuelta a empezar. Mientras tanto, la mujer rabia de dolor tendida en el suelo. Sus dos niños pequeños desesperados, su mami está sufriendo», recalcó.

Hora y cuarto de espera

Según Tania Gómez, el hematoma es «cada vez más grande y ella cada vez más nerviosa». Hora y cuarto después llegó la ambulancia, con la sorpresa de que en ella no acude «ni un médico, ni un enfermero, ni un ATS». «Al conductor de la ambulancia le pregunto que si viene solo, dice que sí, pregunto que donde está el equipo médico, me dice que en el Centro de Salud de Cazorla que alguien (me encantaría saber quién) le ha dado orden de subir él solo. Bien, nos dice que necesita ayuda para sacar a esta chica de ahí, que tenemos que hacerlo entre todos, por supuesto, para eso estamos», apostilló.

Así, indicó cómo entre todos, inmovilizaron a la mujer y la subieron en la ambulancia. «No podemos permitir que en la época del año en la que estamos haya un equipo médico, uno, uno, para cubrir la cantidad de incidencias que puedan surgir en verano con la exageración de personas que se aglomeran en Cazorla y alrededores. Un Equipo en Coto Ríos, otro en Cazorla, como tú seas el tercero en necesitar la asistencia de un médico date por perdido», lamentó, para añadir que la experiencia que la familia se lleva de la sanidad jienense es «vergonzosa, indignante e intolerable». «Los que nos quedamos aquí para seguir aguantando esto somos nosotros. O nos ponemos las pilas, o no podemos permitir enfermar, porque estamos acabados. No tengamos miedo a reclamar, aunque nos pongan mil impedimentos, algo se conseguirá con la presión de todos», concluyó.