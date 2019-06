La incertidumbre por el precio del aceite 'rompe' al sector y lleva a manifestarse en Sevilla y Madrid Rueda de prensa de ayer con representantes de asociaciones agrarias y sindicatos. / M. Á. C. Coag, Upa y sindicatos se movilizarán el 9 de julio en la capital andaluza, exigiendo al presidente de la Junta que coja ya «el toro por los cuernos» MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Miércoles, 19 junio 2019, 01:36

El kilo de aceite de oliva se pagaba ayer en origen a 2,14 euros, casi 20 céntimos más que hace dos semanas, lo que es una buena noticia después de meses hundiéndose el precio; sigue siendo, no obstante, en torno a medio euro menos que lo que cuesta a la mayor parte de los agricultores producir esa cantidad de oro líquido, lo que es una muy mala noticia. Y sostenida en el tiempo. Esto llevó al sector oleícola a manifestarse unido el pasado 29 de mayo en Jaén para exigir la intervención de las administraciones para asegurar unos «precios justos» que eviten la ruina para muchos productores y frenen la especulación a la que denuncian está sometido el mercado, en una campaña excepcionalmente provechosa en España, pero más pequeña en el resto del mundo, por lo que en realidad hay menos zumo de aceituna disponible que el año pasado cuando se pagaba por encima de los tres euros holgadamente, estando el consumo además creciendo.

Teniendo en cuenta la elevada producción de la provincia de Jaén en particular y Andalucía y España en general, hablamos de muchos millones de euros. En concreto, según denunció ayer el secretario general de Coag, Miguel López, de 1.500 millones de euros para los agricultores jienenses, «el equivalente a lo que recibe de PAC (la conocida como subvención)».

EN CIFRAS 1.500 millones denuncia el sector que perderá en Andalucía con estos precios, «el equivalente a la PAC». euros era el precio ayer del kilo Producirlo cuesta de media 2,7. El año pasado se pagaba a más de 3.

Por todo ello el sector se ha movilizado, pero en las últimas semanas se ha roto la unidad exhibida que llevó a más de cinco mil olivareros a manifestarse en la Plaza de las Batallas. Sobre todo por diferencias en los tiempos. Entre quienes piensan que hay que presionar más desde ya y quienes prefieren esperar a ver los resultados de los últimos movimientos del Ministerio y del propio mercado, con un reciente cambio de tendencia.

Las organizaciones agrarias UPA y Coag, con el respaldo también de UGT y CCOO, se manifestarán el 9 de julio en Sevilla para pedir soluciones. Pretenden así dar una llamada de atención a la Junta de Andalucía, y en concreto a su presidente, Juanma Moreno, para que «de una vez por todas» acepte reunirse con el sector y se implique abanderando la lucha del sector. Por su parte, Asaja y Cooperativas Agroalimentarias se desmarcan por el momento de estas movilizaciones y piden «cordura».

«No hay motivos objetivos para que el precio del aceite de oliva en origen esté 1,5 euros por debajo de lo que estuvo en la pasada campaña, máxime cuando el consumo y las exportaciones se están manteniendo del orden de las 130.000 toneladas mensuales», lamentó el secretario general de UPA en Andalucía, Miguel Cobo. «Hay que implicar a las tres administraciones, autonómica, estatal y europea en buscar soluciones. Si las tres ponen su granito de arena, la situación puede cambiar», añadió.

En esta línea se pronunció también el secretario general de Coag que apuntó que la crisis de precios responde a «un movimiento especulativo» de grandes compañías que va a suponer la pérdida de 1.500 millones de euros para los productores andaluces.

«Especulación de unos pocos»

«Nos van a robar 1.500 millones», apostilló, en referencia a «diez empresas». «Hasta que no nos reciba el presidente de la Junta no vamos a ir a ningún toro sitio», subrayó, incidiendo en que «ya han terminado las elecciones y Juanma Moreno «no puede seguir de perfil» ante un problema de esta magnitud, que afecta a «un sector estratégico» en Andalucía. «Necesitamos que el Gobierno de la Junta coja el toro por los cuernos», indicó. «Andalucía tiene un problema de los más serios de los últimos años. Aunque terminemos algunos en la cárcel no vamos a descansar hasta que haya precios justos», avisó.

Además pidieron a Bruselas que actualice los precios mínimos para activar el almacenamiento privado, a 2,7 euros, lo que cuesta producirlo ahora, y no a casi un euro menos como «hace veintisiete años».

Asimismo, hizo un llamamiento a todo el sector para que sume a esta nueva movilización y a la que ya se está preparando en septiembre en Madrid, aunque todavía no esté convocada. Además, se remitirá una moción a los ayuntamientos para que se sumen a las demandas del sector.

Por su parte, los secretarios generales de UGT y CCOO en Jaén, Manuel Salazar y Francisco Cantero, respectivamente, mostraron su apoyo y respaldo a la movilización de un sector que afecta al «producto estrella» de la provincia jienense. «Hemos hecho un estudio y con estos precios en cinco años Jaén perdería 18.000 puestos de trabajo. No es sólo el campo, si la gente se va no hay ambulatorios, comercios, etc», afirmó Cantero.

La manifestación del 9 de julio en Sevilla partirá del Estadio de Fútbol Benito Villamarín, recorrerá la Avenida de la Palmera y hará parada en el Palacio de San Telmo para luego acudir también a la Delegación del Gobierno de España.

En contra

Manifestación de la que ayer Asaja-Andalucía y Cooperativas Agroalimentarias se desmarcaron, pidiendo «cordura» en el primer caso, para que no vaya a dar al traste el cambio de tendencia. Para Asaja el sector «debe trabajar codo con codo con el Ministerio de Agricultura tras la batería de reuniones oficiales» realizadas.

La solución pasa, para la asociación agraria, por encontrar «la fórmula más adecuada para poder contar con un mecanismo de autorregulación, que es la opción que ha planteado el propio sector» y por eso «persistir en las movilizaciones, cuando ya se ha conseguido la implicación plena del Ministerio, y hacerlo además de manera unilateral, supone un grave error que puede tener un efecto contraproducente en un sector tan delicado como el del aceite de oliva».