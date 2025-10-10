Temática y recorrido de la cabalgata inaugural de San Lucas

A. Cubillo Jaén Viernes, 10 de octubre 2025, 13:20 Comenta Compartir

Ya está aquí la Feria de San Lucas, una de las citas más esperadas del año que arranca con una cabalgata inaugural este sábado en la que habrá guiños a dos efemérides: el 1.200º aniversario de la capitalidad de Jaén y el 450º aniversario de la muerte del arquitecto Andrés de Vandelvira, así como la representación de culturas milenarias como la china, la hindú o la africana.

El Patronato Municipal de Cultura ha informado que 523 personas conformarán esta comitiva con la que se da la bienvenida a las fiestas en honor al condestable Miguel Lucas de Iranzo.

Un poco antes de su salida, tendrá lugar el pregón a cargo de David Uclés. Será a las 19:15 horas y justo después la cabalgata partirá desde la plaza de Santa María con el siguiente itinerario: Campanas, plaza de San Francisco, Bernabé Soriano, plaza de la Constitución, Virgen de la Capilla, avenida de Madrid hasta esquina con Virgen de la Cabeza.

La cabalgata se iniciará con la representación de una escuadra musulmana que evocará pinceladas de la época medieval, en concreto del territorio denominado Al-Ándalus, donde Yaián fue el nombre árabe para la ciudad y provincia islámica de este territorio.

A continuación, y siguiendo con el hilo conductor inicial, abrirá una escuadra cristiana acompañada de una agrupación musical con sones de marchas cristianas. Seguidamente, hará aparición la época renacentista representada a través de un ballet con elementos vinculados a la construcción de una catedral. A esta actuación les seguirán unos recreadores renacentistas y junto a ellos el arquitecto Andrés de Vandelvira, ideólogo del diseño y comienzo de la seo jienense. Para su cierre se complementará con una plataforma que simboliza elementos propios de las catedrales.

De ahí se pasará a civilizaciones milenarias con un recorrido que empezará con la cultura china, representada por un espectáculo compuesto por un grupo de mariposas simulando el inicio de la seda, a lo que seguirán los osos panda, un dragón legendario de su mitología, una carpa Koi y un león chino, entre otros elementos.

La cultura hindú, por su parte, estará representada por elefantes y la vaca sagrada; le seguirá la civilización del Ártico, representada por los inuit, también conocidos como esquimales. Para finalizar, la sección africana del desfile combinará cultura y naturaleza con referencias a la civilización egipcia.

Primer fin de semana

Este viernes se lleva a cabo la iniciativa 'DesTapa el Ferial' al mediodía y por la noche se procederá a la inauguración oficial de la feria con el alumbrado extraordinario a las 00:00 horas.

Los conciertos arrancan este sábado, 11 de octubre, con Ptazeta y Marlena a las 21:30 horas en el auditorio municipal de la Alameda.

El domingo, 12 de octubre, el Palacio de la Diputación Provincial acogerá de 10 a 13:30 horas el tradicional XXIII Encuentro Nacional de Arte de encaje de bolillos.

Este día también comienza en la plaza de la Constitución 'Jaén, baila en feria', con la muestra de danzas a cargo de la escuela 'Raquel Damas' (12:30 horas), el flashmob 'Jaén, baila por sevillanas' (13:00 horas) y la muestra coreográfica de danza urbana y contemporánea a cargo de Estudio Noveno (17:30 horas).

A las 12:00 horas, pero en la plaza de Toros, se ofrecerá una exhibición de toreo de salón por los alumnos de la Escuela Cultura de Tauromaquia de Jaén. Por la tarde, a las 17:30 horas tendrá lugar la primera corrida de toros de la feria.

Y por la noche, varias actuaciones. A las 20:30 horas, el Teatro Infanta Leonor acogerá la zarzuela 'El dúo de la africana'. A esa misma hora, pero en el Teatro Darymelia se presentará el concierto homenaje a Karina 'Nuel cualquier tiempo pasado nos parece mejor'. Por último, a las 21:00 horas comenzará el concierto de Mago de Oz, Mergara y Reino de Hades en el auditorio municipal de la Alameda.

Lunes, festivo

El 13 de octubre, la plaza de San Ildefonso será el lugar donde se celebrará el pasacalles de la XIV edición de Festiband en homenaje a José Cuadrado Pérez. Será a las 11:00 horas y discurrirá por las calles principales de San Ildefonso, Ignacio Figueroa, Bernabé Soriano, plaza San Francisco, Álamos, Colón, Plaza Audiencia y Maestra. Una hora después, a las 12 horas, se iniciará el concierto en el teatro Darymelia.

'Jaén, baila en feria' volverá a llenar de música y baile la plaza de la Constitución con la actuación, a las 12:30 horas, del grupo de baile de la asociación de vecinos 'La Gloria', dirigida por Carlos Santiago.